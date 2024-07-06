江坤俊小三是人妻！他付「500萬封口費」離婚 正宮傻念頭惹心疼
乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，引發外界輿論撻伐，人設大翻車，他遭到接連爆出黑料，有醫界人士表示，該名護理師原本也有婚姻，兩人關係被抓包後，江坤俊還付了500萬封口費，讓女方得以順利離婚，正宮劉藺秦卻覺得老公只要有回家就好。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，有醫界的知情人士爆料，江坤俊的小三原本是人妻，兩人傳出曖昧情後被女方丈夫發現，江坤俊因此賠了500萬讓護理師離婚，這段關係也就繼續延續，爆料指出，江坤俊自以為很有名氣，私下亂搞男女關係，令人感到很討厭，但正宮劉藺秦很傻，覺得老公只要有回家就好，對此，江坤俊經紀人回應，目前聯絡不上對方。
事實上，江坤俊日前被目擊，和護理師一起買晚餐，進出同一處社區公寓，在被爆出和護理師的過夜情後，正宮第一時間發聲力挺，但傳出院內同仁都知道江坤俊與護理師的關係，只是心照不宣，還有網友爆料，兩人會慢慢走近，是因為每次都是該名護理師跟江坤俊的診，日久生情下逐漸受到寵愛，「連單位阿長都不敢動她。」
事件曝光後，江坤俊和劉藺秦曾一起發表共同聲明，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。另外補充太太劉藺秦回應，目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」卻仍無法平息外界批評聲浪，還有爆料指出，江坤俊會創群組傳教，看診的態度輕浮，動手術時還會爆粗口，可以說是牆倒眾人推。