部長準備好了！張育成邀請球迷們12日新莊見　發文問：買票了嗎？

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事實上，張育成近日更新動態頻繁，昨（5）日在IG限時動態發出機場照片，並寫下「See you in Taiwan」，似乎準備返回台灣，而富邦球團日前也公布最快在本周回台。
今（6）日稍早，則是在FB粉專發文，寫道：「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了，07/12 我們新莊見！你們買票了嗎？」除了宣告自己準備齊全外，也特地和球迷們相約7月12日在新莊棒球場相見。
富邦球團預計於7月11日舉辦張育成加盟記者會，屆時將正式穿上富邦球衣亮相，並會在記者會上公佈合約相關內容。另外，球迷若進場觀看12日的新莊主場首戰，富邦球團也會贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）
富邦悍將（2024年）
資料來源：台灣棒球維基館