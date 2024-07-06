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部長準備好了！張育成邀請球迷們12日新莊見　發文問：買票了嗎？

▲張育成預計11日加盟富邦悍將，今（6）日在個人粉專發文，喊話自己準備好在7月12日和球迷們在新莊棒球場相見。（圖／富邦提供）
▲張育成預計11日加盟富邦悍將，今（6）日在個人粉專發文，喊話自己準備好在7月12日和球迷們在新莊棒球場相見。（圖／富邦提供）

記者林之越/綜合報導

張育成準備好了！富邦悍將上週新人選秀會中選進選秀狀元張育成等共 8 位新秀，宣布將於11日為張育成舉辦加盟記者會，而12日面對統一7-ELEVEn獅的比賽則會是張育成在新莊主場的首戰。「國防部長」張育成今（6）日在個人粉專發文，表示自己準備好了，相約球迷們7月12日新莊棒球場相見最後還反問：「你們買票了嗎？」

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發文喊：準備好了　12日迎接富邦首戰

事實上，張育成近日更新動態頻繁，昨（5）日在IG限時動態發出機場照片，並寫下「See you in Taiwan」，似乎準備返回台灣，而富邦球團日前也公布最快在本周回台

今（6）日稍早，則是在FB粉專發文，寫道：「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了，07/12 我們新莊見！你們買票了嗎？」除了宣告自己準備齊全外，也特地和球迷們相約7月12日在新莊棒球場相見

富邦球團預計於7月11日舉辦張育成加盟記者會，屆時將正式穿上富邦球衣亮相，並會在記者會上公佈合約相關內容。另外，球迷若進場觀看12日的新莊主場首戰，富邦球團也會贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。

▲旅美好手「國防部長」張育成加入富邦悍將，總教練陳金鋒受訪表示，未來應該會讓他接下球隊第四棒。（圖／記者陳明中攝）
▲旅美好手「國防部長」張育成加入富邦悍將，總教練陳金鋒受訪表示，未來應該會讓他接下球隊第四棒。（圖／記者陳明中攝）

張育成小檔案：
 

綽號別稱：國防部長
 

出生日期：1995年08月18日（28歲）
 

身高體重：185公分　81公斤
 

投打習慣：右投右打
 

守備位置：內野手
 

出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
 

所屬族裔：阿美族
 

職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
 

簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
 

親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
　　　　　蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
 

英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
 

經歷：
 

台東縣泰源國小少棒隊
 

台東縣泰源國中青少棒隊
 

台中市台中高農青棒隊
 

美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
 

美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
 

美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
 

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
 

美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）
 

富邦悍將（2024年）


資料來源：台灣棒球維基館

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