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台灣紡織業挺進巴黎　奧運賽前展現堅強研發實力

▲紡拓會攜手臺灣紡織業者共同於國際舞台展現INNOVATION TAIWAN研發實力。（圖／紡拓會提供）
▲紡拓會攜手臺灣紡織業者共同於國際舞台展現INNOVATION TAIWAN研發實力。（圖／紡拓會提供）

記者許若茵／台北報導

2024年全球盛事巴黎奧運即將登場，同時，全球最知名的專業時尚展會Première Vision展於同月在巴黎熱烈開展，在經濟部貿易署支持下，紡拓會攜手臺灣紡織業者共同於國際舞台展現INNOVATION TAIWAN研發實力，提倡可再生能源、減少廢物污染，透過吸睛主題展示推廣包括可持續的材料、減少碳足跡的永續生產製造、易回收及可再利用的綠色設計產品等，引領產業發展國際及開拓市場商機。

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今年巴黎奧運及Première Vision展均倡議永續可持續發展的目標，體現了對未來世界的責任和承諾，Première Vision也在推動紡織品永續時尚方面發揮其國際影響力。

紡拓會表示，臺灣紡織業長期扮演國際上永續機能紡織品專業供應商的重要角色，為巴黎奧運的紡織服裝重要供應者，為全世界最大的體育賽事開發材料及提供專業的設計與服務；同時於本屆Première Vision展會上展示可持續時尚產品和解決方案，包括減少碳足跡、提倡可再生能源、減少廢物和污染等方面，有助於推動整個時尚價值鏈朝向可持續的方向發展創造更寬廣美好的未來。

為提升臺灣聯合推廣展出效益，紡拓會說明，本展與巴黎Première Vision主辦方共同攜手於展館Hall 6設置以名為INNOVATION TAIWAN之聯合推廣臺灣形象專區，共展示六家臺灣紡織業者：潤泰股份有限公司、和明紡織股份有限公司、加圖實業股份有限公司、偉特企業股份有限公司、崇躍實業股份有限公司、旭寬企業股份有限公司等最新研發產品。

紡拓會提到，7月2日開展首日12:00於HUB Area辦理一場主題發布會，凸顯我業者堅強紡織研發實力與創新優勢，展現臺灣紡織堅實競爭力，透過產業間國際合作促使實現永續發展的目標，吸引國際買主關注，現場參觀人數達600人次，展位吸引Hugo Boss、Canada Goose、NIKE及法國時裝ISABEL MARANT等國際品牌蒞臨，並對聯合推廣專區的展示與產品讚譽有加，未來商機可期。

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