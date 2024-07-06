台灣紡織業挺進巴黎　奧運賽前展現堅強研發實力

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紡拓會表示，臺灣紡織業長期扮演國際上永續機能紡織品專業供應商的重要角色，為巴黎奧運的紡織服裝重要供應者，為全世界最大的體育賽事開發材料及提供專業的設計與服務；同時於本屆Première Vision展會上展示可持續時尚產品和解決方案，包括減少碳足跡、提倡可再生能源、減少廢物和污染等方面，有助於推動整個時尚價值鏈朝向可持續的方向發展創造更寬廣美好的未來。
為提升臺灣聯合推廣展出效益，紡拓會說明，本展與巴黎Première Vision主辦方共同攜手於展館Hall 6設置以名為INNOVATION TAIWAN之聯合推廣臺灣形象專區，共展示六家臺灣紡織業者：潤泰股份有限公司、和明紡織股份有限公司、加圖實業股份有限公司、偉特企業股份有限公司、崇躍實業股份有限公司、旭寬企業股份有限公司等最新研發產品。
紡拓會提到，7月2日開展首日12:00於HUB Area辦理一場主題發布會，凸顯我業者堅強紡織研發實力與創新優勢，展現臺灣紡織堅實競爭力，透過產業間國際合作促使實現永續發展的目標，吸引國際買主關注，現場參觀人數達600人次，展位吸引Hugo Boss、Canada Goose、NIKE及法國時裝ISABEL MARANT等國際品牌蒞臨，並對聯合推廣專區的展示與產品讚譽有加，未來商機可期。