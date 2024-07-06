歐國盃／Merino延長賽頭錘絕殺！西班牙2：1德國　近5屆四度闖4強

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上半場西班牙控球率以52%略優於德國，8次射門4次射正，而德國3次射門全部射正，但都未能轉換成進球，半場結束比分仍是0：0。進入下半場後，戰況開始激烈。第51分鐘，西班牙16歲新星翼鋒Lamine Yamal助攻，前鋒Dani Olmo右腳射門，西班牙取得1：0領先。
陷入落後的德國展開猛烈反擊，但Niclas Füllkrug射門中柱，Kai Havertz單刀射門也沒進，隨著比賽時間一分一秒流逝，直到第89分鐘，Joshua Kimmich接應長傳後頭槌擺渡，Florian Wirtz凌空抽射進球，幫助德國續命，也將比賽帶入延長賽。
西班牙延長絕殺 連5屆踢進4強
延長賽上半場，德國繼續主動進攻，儘管德國創造了不少機會，但均未能轉化為進球，延長賽下半場西班牙後衛Marc Cucurella在禁區內的手球未被判罰，引發爭議。
延長賽第119分鐘，西班牙的Olmo在左邊禁區傳中，Merino在禁區中間頭錘破門，為西班牙鎖定勝利，而德國Dani Carvajal因領到兩張黃牌被罰下，最終西班牙以2：1絕殺德國晉級4強。
這場勝利讓西班牙順利踢進4強，他們將於10日凌晨3點迎戰法國隊。西班牙隊史目前擁有3座歐國盃冠軍，他們渴望在本屆賽事中再次登頂。