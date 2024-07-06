洋基苦吞4連敗！吉田正尚9局關鍵追平轟　紅襪延長賽5：3逆轉勝

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洋基在4局下率先開啟攻勢，靠著Juan Soto、Aaron Judge選到保送與Gleyber Torres安打攻佔滿壘，隨後Austin Wells、Anthony Volpe、Trent Grisham連續安打攻下3分。紅襪則是在5局靠著Romy Gonzalez開轟追會1分，前5局打完洋基取得3：1領先。
雙方在6、7、8局都沒有攻勢，洋基則在9局上換上終結者Clay Holmes關門，但先是遭到代打Dominic Smith安打上壘，隨後吉田正尚掃出右外野2分砲追平，雙方帶著3：3平手進到延長賽。
進到延長賽10局上洋基換上後援投手Tommy Kahnle，紅襪展現火力，Jarren Duran率先擊出二壘安打，隨後Ceddanne Rafaela掃出中外野2分砲取得領先，終場就以5：3逆轉洋基拿下近期5連勝，不僅在3連戰系列賽首戰搶下勝利，更賞給洋基近期的4連敗。
本場洋基先發Nestor Corte主投6局，用97球（68顆為好球），僅被敲出3安投出1次保送，送出8次三振僅失1分，但因為終結者Clay Holmes砸鍋無緣拿下本季第5勝，賽後防禦率為3.41。紅襪先發投手Tanner Houck僅投3.1局就投4次保送與被卡出2安失掉3分，但靠著吉田正尚在9局掃出追平比分的全壘打順利逃過敗投。