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美國男籃奧運「先發5虎」大致底定！詹皇負責組織　Curry打無球

▲巴黎奧運美國男籃先發陣容大致底定，最後一個先發名額將由Anthony Davis與Kawhi Leonard共同競爭，其中LeBron James將在這套陣容中擔任組織球隊的任務，Stephen Curry將以無球進攻為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運美國男籃先發陣容大致底定，最後一個先發名額將由Anthony Davis與Kawhi Leonard共同競爭，其中LeBron James將在這套陣容中擔任組織球隊的任務，Stephen Curry將以無球進攻為主。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

法國巴黎奧運開幕在即，美國男籃奧運代表隊也在今（6）日正式集合，美媒《The Athletic》記者Joe Vardon也在報導中透露奧運美國男籃的最新近況，並指出「目前確定Kevin Durant、Stephen Curry、Joel Embiid確定將會擔任先發球員，而LeBron James也大概率進入先發陣容，最後一個先發名額將由Anthony Davis與Kawhi Leonard共同競爭，其中LeBron James將在這套陣容中擔任組織球隊的任務，Stephen Curry將以無球進攻為主。」

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「詹皇」將任球隊組織任務　Curry無球進攻為主

Vardon指出，「我知道很多消息都指出LeBron James要去打替補，但這機率不大可能，教練團內部傾向讓LeBron James擔任先發的組織前鋒，而Stephen Curry將以無球進攻為主。」

美國男籃在去年世界盃僅拿到第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，組出以LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）、Anthony Davis（現效力洛杉磯湖人）、Joel Embiid（現效力費城76人）、Jayson Tatum（現效力波士頓賽爾提克）、Devin Booker（現效力鳳凰城太陽）、Tyrese Haliburton（現效力印第安納溜馬）、Anthony Edwards（現效力明尼蘇達灰狼）、Jrue Holiday（現效力波士頓賽爾提克）、Bam Adebayo（現效力邁阿密熱火）與Kawhi Leonard（現效力洛杉磯快艇）。

▲詹皇、Curry領軍美國男籃，陣容十分豪華，但目前有半數成員在季後賽遭淘汰，將專心備戰奧運。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲詹皇、Curry領軍美國男籃，陣容十分豪華，但目前有半數成員在季後賽遭淘汰，將專心備戰奧運。（圖／NOWnews社群中心製表）
Steve Kerr將執教最完美的「五小陣容」

這次巴黎奧運美國男籃陣容可說是「眾星雲集」，包括老、中、青三代的球員都有，這也導致無論排誰上場先發都不會有太多爭議，Vardon透露消息指出，先發陣容確定將會有LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry與Joel Embiid，至於先發陣容中的最後一個名額將由Anthony Davis和Kawhi Leonard共同競爭。

根據美媒《ESPN》分析，「以主帥Steve Kerr的執教風格，Kawhi Leonard有很大的機會會進入先發陣容，屆時Steve Kerr將執教堪稱籃球史上最完整與實力最堅強的『五小陣容』。」


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