跟金秀賢一起吃鼎泰豐！台網紅巧遇男神揭私下暖舉：好帥
韓劇《淚之女王》男主角金秀賢昨（5）日晚間6點43分抵達台灣，現身桃園機場第二航廈入境大廳，看到800多位粉絲禮貌排排站、沒有激動暴衝，他選擇走近大家問候，更答應粉絲的簽名要求，而出了機場後，第一件事就是直奔鼎泰豐，身邊保鑣陣仗龐大，網紅黃小愛在餐廳外巧遇金秀賢，在IG分享當時「盛況」，並興奮說，「跟金秀賢吃同一批麵粉。」讓粉絲好羨慕。
記者李欣容／台北報導
台灣網紅黃小愛敢言不做作性格受到許多粉絲喜愛，昨她在IG分享巧遇金秀賢一事，只見她走出鼎泰豐，發現門口陣仗不單純，還問民眾發生什麼事，接著就看到金秀賢下車，他驚訝喊，「天啊，好扯哦，好帥！」金秀賢看到粉絲舉著手機，親切地對鏡頭揮手打招呼，黃小愛還幽默分享小籠包的照片說，「跟秀賢吃同一批麵粉。」讓許多粉絲好羨慕。
金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動，這次是他相隔9年三度來台，二度在台舉辦粉絲見面會，7月6日的活動門票已秒殺，人氣非凡。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》