鄭文燦涉貪遭聲押 黃國昌：桃園市長任內土地開發弊案很多件
桃園前市長、現任海基會董事長鄭文燦疑涉貪汙弊案，昨經桃園地檢署漏夜偵訊後，今（6）日凌晨遭聲押禁見，引發政壇大地震。對此，民眾黨立委黃國昌今（6）日受訪表示，鄭文燦在桃園市長任內涉及的土地開發弊案有好幾件，目前沒辦法確定檢方針對哪一件偵辦，檢方都應該要徹查嚴辦，勿枉勿縱，給社會大眾交代。黃國昌也向民進黨主席、總統賴清德喊話，應該要非常嚴肅面對。
記者呂炯昌／桃園報導
黃國昌今日受訪指出，鄭文燦在桃園市長任內涉及的土地開發弊案有好幾件，無論針對哪一件偵辦，檢方都應該要徹查嚴辦，勿枉勿縱，給社會大眾交代，同時鄭文燦作為民進黨為高權重的政治人物，賴清德應該要非常嚴肅面對，展現清楚態度。
媒體詢問鄭文燦涉貪遭聲押是否認為是民進黨內惡鬥？黃國昌表示，這時候沒必要做太多政治方面揣測聯想，最重要是面對貪汙腐敗、違法濫權，有些人押了這麼久，應該趕快徹查嚴辦，給台灣社會基本交代才是最重要。
媒體追問，鄭文燦昨日剛回國就被抓，時間點是巧合嗎？黃國昌重申，這個時候不要做太多政治揣測，鄭文燦過去桃園市長任內，遭檢舉土地開發弊案滿多的，不管是哪一個案件，檢調都該徹查嚴辦。
至於是否有掌握到鄭文燦是涉及哪一件土地開發案？黃國昌說，過去鄭文燦當市長的歷程，涉及的土地相關弊案真的還不少，現在才開始辦第一件，但不管是哪一件，他的態度都一樣，徹查嚴辦、勿枉勿縱，必須非常嚴肅態度面對。