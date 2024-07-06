鄭文燦遭聲押！昔「澳門喝花酒」被挖出 眾驚：民進黨又在內鬥了
海基會董事長鄭文燦今（6）過57歲生日，未料卻在生日前夕涉及貪污罪，突遭桃園地檢署帶走，漏夜偵訊後超過16小時，凌晨1時許遭檢方聲押禁見，預計下午開羈押庭。鄭文燦遭聲押引發網友熱烈討論，連過往他和同黨梁文傑被招待上澳門酒店喝花酒都被挖出，網友驚呼：「民進黨又在內鬥了！」
記者徐銘穗/綜合報導
回顧2011年，時任台北市議員林瑞圖曾在節目上爆料，陸委會副主委梁文傑跟鄭文燦赴澳門接受招待上酒店，2人提告林卻敗訴，雖一度表態上訴捍衛清白，最後卻撤告，判決中不僅認證林瑞圖查證確實，證人更供出在會所招待2人，整趟花費約台幣151萬元。
北院當時審理認為，梁文傑、鄭文燦是公眾人物，林瑞圖的爆料不僅與公益有關，且爆料內容與博弈大亨陳盈助等人的證詞相符，已盡詳細查證義務，判梁文傑、鄭文燦敗訴。
因此，鄭文燦、梁文傑也被網友虧是「法院認證澳門喝花酒」，日前民進黨立委沈伯洋「A片論」時，民眾黨團總召黃國昌也再度翻出此事，質疑「哪個比較有可能被中共掌握到機敏資料？」
鄭文燦涉貪遭聲押在PTT引發討論，不少人直呼：「不可能！絕對不可能！」但也有人認為「早該查了」。一票都認為「民進黨又在內鬥了」、「賴開始復仇了」。