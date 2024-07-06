小暑天氣熱爆！躲全台6家滑雪場消暑　純玩雪也可「2招2處免費」

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位在小叮噹樂園內，號稱是台灣唯一的室內滑雪場，滑雪道長度約60公尺，不用出國也能體驗滑雪。購買小叮噹樂園門票，可免費入場體驗：乘坐雪毯滑雪趣、親子戲雪區（中午12:00~12:30不開放）。此外，小叮噹樂園現有7月壽星免費入園活動。
小叮噹滑雪場另規劃SB單板或SKI雙板課程，需網上預約並私下洽詢，有1對8體驗課程與或1對6專業課程。
小叮噹滑雪場
地址：新竹縣新豐鄉康和路199號
電話：02 8911 0099
時間：13:00–21:00
官網：https://www.ding-dong.com.tw/skifacility-jp
📍台中雪樂地
位在台中三井outlet內的雪樂地，由威秀影城股份有限公司引進日本獨家技術，雪片宣稱是由乾淨的水質製成且不含化學藥劑。500坪的冰雪世界，可以滑雪盆、堆雪人、打雪仗，每天有五個場次開放，每個場次限時兩小時，且有人數控管。共有兩個不同高度的滑雪道，分別適合小孩與成人。
即日起~07月10日，推出國小生親自出示112學年度第二學期期末考100分紙本考卷，免費玩雪一次。每日限量30位，陪同者享520元優惠價。
台中雪樂地
地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號19900櫃（MITSUI OUTLET PARK 台中港）
電話：0970-233-092
時間：週一~五11:00–21:30、週六與日10:30–21:30
官網：http://www.snowtown.com.tw/zh-tw#home
📍高雄飄雪樂園（滑雪學校）
號稱創造零下低溫環境，雪花從天而降，仿真100%，讓國人不必出國，在高雄就可以親身體驗「北海道」的粉雪。
除了能在平地堆雪人、打雪仗，還可以滑雪橇在雪坡上享受滑雪的樂趣。高雄7.8月飄雪樂園暑期個人票。現針對兒童推出高雄7、8月飄雪樂園暑期個人票特惠價每人390元（原價500元）。享有50分鐘粉雪體驗、堆雪人、滑雪橇、打雪仗，防水鞋(乙次)／不包含雪衣、雪褲等保暖衣物、防水手套（現場有租借服務）。滑雪學校另有台中、台北、嘉義分校。
高雄飄雪樂園（滑雪學校）
地址： 高雄市前鎮區復興四路17號
電話：07-338-2320
時間：13:00-21:00
官網：http://snowpark.snowwearkorea.com.tw/index.php
📍iSKI滑雪俱樂部
在台北、新竹、桃園共4個點，使用歐洲原裝進口的大型滑雪模擬機，可以調整坡度、速度與模擬雪道情境。
課程分為雙板滑雪和單板滑雪，適合不同程度和年齡的學員，還提供全套的滑雪裝備和護具，以及課堂錄影。目前有早鳥優惠，團體班最低兩小時2380元起。另還有親至海外包含日本等地的深入雪境的滑雪教學。
iSKI滑雪俱樂部(內湖店)
地址：台北市內湖區內湖路一段70號
電話：02-2658-6661
時間：11:00–22:00
官網：https://www.iski.com.tw/
📍SSTC雪訓基地
位在NOKE忠泰樂生活裡，擁有全台唯一EZ RIDE乾式滑雪機台的場館，滑行感受更接近雪地。另外，乾式金針菇場地是一種特殊的人造雪材料，可以模仿真雪的摩擦和彈性，能夠在平地上練習滑雪和滑板的動作和平衡。NOKE忠泰樂生活裡另有一個「AURORA ICE RINK 極光冰場」，同樣能感受涼爽的冰上運動。
SSTC雪訓基地
地址：台北市中山區樂群三路200號6樓(忠泰樂生活NOKE)
電話：02 8501 5503
時間：週一~週日11:00–22:00
官網：https://noke.jutretail.com.tw/brand/93
📍滑遍天下滑雪中心
鄰近捷運大坪林站的室內滑雪場，提供專業的滑雪訓練和模擬設備。滑雪訓練機像放大版的跑步機，可學習雙板或單板的相關技能，滑雪練習機私人課程最低50分鐘(一對多)1600元起。
滑雪模擬機，則是模擬左右飄移的機器，可以感受真實的滑雪情境。一對一訓練25分鐘單堂500元。
滑遍天下滑雪中心
地址：新北市新店區建國路276號
電話：02 8911 0099
時間：週一~週日13:00–21:00
官網：https://aderski.simplybook.asia/v2/