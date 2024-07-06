陳妍希連2年噤聲「沒祝老公陳曉生日」 陸狗仔再爆驚人內幕
陳妍希和陳曉爆8年婚變，雙方至今未正面回應，昨（5）日是陳曉的37歲生日，陳妍希以往都會卡點祝賀，但已經連2年完全沒動靜，反倒是工作室和合作過的劇組都發文，更顯夫妻感情似乎生變。大陸知名狗仔劉大錘則是爆料發聲，認為此為夫妻家務事，但2人也確實很久沒在同一個城市待過了。
記者林奕如／綜合報導
陳妍希2016年與陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，兩人婚後育有一子，然而8年來屢傳婚變，夫妻不定期合體曬恩愛打破謠言，不過日前在網上瘋傳，這段婚姻去年已經破裂，男方一心想離婚，陳妍希今年錄節目時，被發現手上還戴婚戒，看起來沒受到影響，兩人至今未正面回應。陳妍希近期忙新戲開拍，陳曉則被拍到和《知否知否應是綠肥紅瘦》演「如蘭」一角的女星張佳寧等人聚餐，他和張佳寧為大學同窗，被猜是同學聚會，或是為他慶生。
大陸知名狗仔劉大錘則認為，「要說兩個人真領了離婚證書的話，我覺得工作室一定會站出來，或者他們本人一定要站出來。」無法論斷2人婚姻狀況。
陳妍希好友林心如近日出席活動，低調表示：「最近沒有聯絡，我也是看新聞（婚變）才知道。」在今年農曆過年，陳妍希還帶兒子小星星跟她一起聚會，被問陳曉是否陪同，林心如回說：「陳曉沒有。」隨即求饒媒體：「不要問我這個。」