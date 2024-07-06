琳妲曾遇「翻版蘿拉」！經紀人私吞公關品 本人慘被廠商誤會難搞
網紅蔡阿嘎的前員工蘿拉以陰陽合約詐騙千萬，還以團隊名義索討公關品，甚至捏造不實謠言，風波持續擴大。啦啦隊樂天女孩成員琳妲也發文透露，過去曾碰過有經紀人把公關品佔為己有還會A錢，結果自己什麼都沒拿到，還被廠商誤以為很難搞，讓她無奈直呼：「有錢使鬼推磨。」
記者吳昕蓓／綜合報導
琳妲在社群平台threads發文爆料，因為自己不是全經紀約，所以遇過很多各種類型的人，「不是大好就是大壞」，有些人會騙廠商，同時也騙自家藝人，「負不了責任，拿了很多公關品，公關品收回，自己拿去用，毀掉藝人名聲，反正不關他們的事情，因為他們只是領錢做事，有錢能使鬼推磨。」
琳妲分享有一次一個月收到7樣保養品，但她什麼都沒拿到，廠商一直追問試用心得，經紀人還代她回答：「她說沒什麼感覺耶，反正她是演員，要她怎麼講就好」，導致琳妲前一天拿到腳本，才知道自己要背7種產品的效果、成分等專有名詞，接著就要直播上陣，「我半小時內全部背完。」
事後琳妲跟廠商直接溝通，對方才坦承：「沒事，難怪我想說之前聽其他廠商說妳很好配合，怎麼這次這麼難搞，原來妳什麼都不知道」，她也去和經紀人拿回公關品，卻發現這些產品都被開封使用過了，她強調也有好的經紀人，把自己當成家人對待，雙方一起互相成長、正向溝通，儘管賺錢速度不快，但這才是她所追求的。