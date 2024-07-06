人物／鄭文燦與范雲被封學運神鵰俠侶　「胖周瑜」深獲蔡英文信任

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畢業後，鄭文燦返鄉參選桃園縣議員，31歲的年齡就獲全縣最高票，但他只當了一屆，4年任滿後就到黨中央擔任文宣部主任，2006年或當時行政院長蘇貞昌邀請，擔任新聞局長，是當時最年輕的閣員。
除了政治與黨歷練外，他也當過海基會副秘書長、民主進步黨中國事務委員會發言人，在民進黨內算是知中派。
2009年，鄭文燦臨危受命參選桃園縣長，因當時電影《赤壁》上映引發話題，當時的黨主席蔡英文稱讚他與周瑜一樣足智多謀，只是82公斤有點胖，後來他也被戲稱是「胖周瑜」。
第一次參選桃園縣長雖失利，但後來桃園縣升格改制桃園市，2014年鄭文燦順利擊敗在桃園三代執政的吳志揚，2018年連任成功，票數更勝以往，順利讓桃園從藍天變綠地，鄭文燦的政治行情看漲。
不過鄭文燦卸任前，原屬意當時的新竹市長林智堅接棒，但林智堅爆發論文抄襲爭議，民進黨緊急換將，改由當時的立委鄭運鵬接棒參選，但仍無力挽回頹面，交出執政8年的市長寶座，更諷刺的是，鄭文燦自己也有論文抄襲問題，在台大國發所的碩士碩士學位被撤銷。
2022年民進黨在九合一大選慘敗，但鄭文燦仍獲邀，擔任行政院副院長。他在副閣揆任內謹言慎行，避免鋒芒外露。但2024年總統與立委大選，民進黨在桃園6席立委全敗，鄭文燦飽受批評。
再加上鄭文燦卸任後，過去市長任內的一舉一動都被拿來檢視，還有擔任足協理事長時，積欠選手訓練費用都沒付，民眾黨立院黨團總召黃國昌也緊咬，鄭文燦與詐騙集團過從甚密，讓鄭文燦形象一落千丈。
賴清德上台後，一度傳出沒有安排位置給鄭文燦，讓鄭文燦處境相當尷尬，最後一刻行政院才終於宣布，借重鄭文燦在兩岸關係的專長，擔任海基會董事長。但520迄今才1個多月，鄭文燦竟遭聲押，顯然過去的涉弊傳聞並非空穴來風。接下來鄭文燦能不能全身而退，不只關乎鄭文燦的政治路，也牽動民進黨未來的權力布局。