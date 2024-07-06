獨／蘿拉AB約狠撈千萬！電獺大叔也遇「壞會計」　親曝打官司下場

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謝綸今（6）接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，壞會計事件爆發前半年，已經感到「怪怪的」，主要是當時業務沒到很大量，每月盈虧心裡都有底，但月底現金流卻會少20~50萬元，會計當時都以有稅金、勞退保等對帳無法弭平為由搪塞。
直到2018年9月，電獺準備進行第二輪增資，提出新的帳務管控方案要求執行，壞會計就開始請假，一連串荒謬戲碼也從此揭開序幕。謝綸說，壞會計先是說下班途中騎電動滑板車在小巨蛋附近出車禍，傳「背部拔罐照」，說自己手斷掉、受重傷無法進公司。
謝綸說，壞會計拖延幾天後，公司決定要解雇她，未料簽離職書當天她又出車禍，這次附上警方開立的車禍事故單，但一查發現是她開車撞到一名老太太，還不合常理的要求警方開事故單、要醫院開驗傷單。
拖到無法再拖延時，壞會計才終於主動進公司，突然跟兩名主管坦承自己上個月偷拿公司50萬沒還。謝綸等扣住相關資料一查，才發現壞會計「偷拿」得遠遠不只50萬元，他和另兩名核心夥伴費時兩個多月，逐一比對2000多筆帳務，一一查看刷折，才發現壞會計近3年來侵占超過300萬元。
壞會計到職半年沒事 瘋買各式3C產品、出國黑皮
「蘿拉是前3年都表現正常，我們壞會計是前半年沒事，中間幾千起千的偷，最後1年是幾萬幾萬在偷，最後半年甚至是翻倍偷！」謝綸說明，壞會計的手法是可以線上處理的款項都申請現金繳費，例如10萬元的款項，她領了20萬元現金，一次A走10萬元，也因太貪才很有感。
謝綸回憶說，查帳那兩個多月時間，他和夥伴們天天熬夜，每個人情緒都很滿，「夥伴在大會議室整理資料到哭。他嘆說，一如蘿拉買很多名牌包，壞會計買很多3C產品，「公司介紹什麼買什麼，也動不動就出國玩」，總是喜歡塑造自己很辛苦，家中什麼事都要她扛的苦情角色。
「現在回想都覺得毛骨悚然！」謝綸說，夥伴們都不解，覺得給壞會計月薪加年終、年薪也有70~80萬，以公司內部會計一職來看，待遇並不差，近3年來幾乎是天天相處，「晚上留在公司也會點外送一起吃」，不懂她為什麼要這樣做。
兩關鍵讓壞會計願吐還200萬 和解換緩刑
謝綸說，電獺第4位股東是律師，建請檢察官查看壞會計有多少財產，才發現她爸爸是退休公務員，當時剛好和兄弟姊妹在蘆洲置產，絕對有實力可還錢，這兩個要素才讓壞會計從原本只願賠50萬，到最後願意賠2/3、200出頭萬元。
雖然電獺原想繼續告壞會計，但檢察官進行協調時，說明了繼續告下去有兩大風險，一是壞會計可能會脫產，雖然繼續告下去可能讓他被關，但「不一定收得到賠償」，二是打官司至少還要再打半年，檢察官經驗來看，大部分都拿不到賠償，認為壞會計願意吐還200萬元已是難得，因此才同意和解，壞會計因此獲緩刑。
謝綸說，雖然還是願意相信大部分的人是善良的，但經過壞會計一事後，他會更相信自己的直覺，坦承「老闆未盡監督職責」，因此也重新檢討公司財務、出納控管等SOP，更重視行政與財務紀律，面試新人時也會特別注意，對方說話閃爍、過度討好都是警訊，也因此後續正職員工作後面試都得過他這一關。
最後，謝綸也強調，他沒有對壞會計的司法判決做任何評價，沒有覺得不好，更沒有覺得是恐龍判決，「我可以理解檢察官是站在對受害公司最大利益的角度去建議，雖然感覺很無奈，但對公司來說能拿回大部分損失更重要」。