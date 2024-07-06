鄭文燦傳涉入華亞科土地弊案 地主集資行賄官員換徵收
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在「變更林口特定區計畫 — 工五工業區擴大方案」（簡稱「華亞科技園區土地擴大案」）中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押，引發政壇譁然。但具體涉案細節，仍待桃園地方法院開聲押庭後才能確定。
政治中心/綜合報導
此案的背景是，「華亞科技園區」因用地飽和，桃園市府都市發展局在鄭文燦任內，辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，其中預計提供24.89公頃產業用地，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。
不過，該區旁邊另有一筆9.5公頃土地，以一位退休的台塑集團楊姓總經理為首，以及多位地主組成重劃會，向桃園市政府提出申請自辦重劃，但因該筆土地為農業用地，依法無法納入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收，桃園市政府經濟發展局多次開會審議，勉強通過，但案件送到內政部仍無法闖關成功。
有消息稱，此次事件的關鍵節點在於，重劃會主導人事在過程中及事後送出近千萬元賄款，在土地審議的過程中與事後，透過一名與鄭文燦熟識的廖姓人士轉交該筆款項，引發爭議。