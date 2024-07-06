逆風言論！分析師下調輝達評等　看好AMD、台積電成長趨勢

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並且分析師認為，輝達未來如果會有額外的上漲空間，就只會在牛市的情況下實現，即使明（2025）年以後的前景大幅提升，但他對此情況是否會發生還沒有信心。而他將輝達的一年目標價定在每股135美元。
而這位分析師逆風的看法也引發關注，因為《彭博》所追蹤的分析師中，有將近90%的分析師建議買入輝達；此外，根據ipRanks.com的數據顯示，41位分析師中有38位推薦買入輝達股票，3位建議持有，無人建議賣出；過去只有德國DZ銀行在5月時將輝達的評級從買入下調至持有。
不過分析師下調投資評等也不是沒有道理，因為估值經常被市場視為一項擔憂，目前輝達交易價格超過未來12個月預測收益的22倍，也因此輝達成為標普500指數中、按此衡量標準最昂貴的股票。
不過有別於輝達，New Street對超微（AMD）和台積電都抱持樂觀看法，表示他們的增長趨勢和估值都令人看好。
New Street接著指出，超微和台積電的成長趨勢良好且估值也很有吸引力，並且他們是產業中最值得持有的股票，在我們的基本和樂觀情境中都提供了強勁的上行潛力。
至於其他AI概念股中，New Street認為博通、 Arista Networks、美光科技都「維持了具吸引力的估值」。