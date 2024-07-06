今日必吃／高雄肉圓店賣「全套、半套」！老主顧才懂 70元吃超飽
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄小巷弄內的一家老字號肉圓店「吳記肉圓」，因為住附近的友人介紹，才知道這家肉圓店有推出個人份套餐，一份肉圓加上米糕、滷蛋與四神湯，吃到超飽竟然只要70元。
記者葉盛耀/綜合報導
剛聽到有業者推出「一套或半套」，難免有錯誤聯想，別誤會！這裡只是指高雄「吳記肉圓」推出的肉圓套餐，一份肉圓（兩顆），再加上米糕（小份）、滷蛋與四神湯變成為套餐，一份只賣70元。因此許多人來此都直接喊「一套」，而若是真的胃口較小一點的，又想要全部好料都有試到，那就點通常只有資深老主顧才會知曉的「半套」，肉圓會變成僅1顆，半套套餐減少10塊錢，總價為60元。
這家「吳記肉圓」，位在高雄前金區小巷子內，店面不顯眼又非什麼名店，因此顧客幾乎都是住在附近的居民。別以為賣得便宜美味度就不高，招牌的肉圓屬於炊蒸作法，裡頭內餡鮮香，肉圓皮則偏軟，加上蒜泥、醬油膏、香菜，再淋上辣椒膏，是鹹中帶甜的南部獨有風味。
而米糕更是富有咬勁，加上肥嫩肉燥，還有上頭超香的魚酥，以及滷到夠味的滷蛋，小小碗吃下來很是滿足。至於一碗原價也僅賣20元的四神湯，更是依然有料，豬腸處理得乾淨，湯頭喝起來也鮮甘順口。
當然這裡也有許多在地人特地來外帶，但有趣的是，店家還堅持外帶要賣更貴，因為紙盒等包裝要另收2元。
📍店家資訊：
吳記肉圓
地址：高雄市前金區榮安街126號
電話：07-291-8970
營業時間：06:30-15:30
公休日：週日
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。