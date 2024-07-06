AV天后認了「父母還不知道我拍片」 老司機大崩潰怒吼：被騙11年
日本前AV女優上原亞衣以「童顏巨乳」走紅，下海5年累積可觀財富後，2016年宣布引退，老司機只能從留下的1千多支作品繼續支持偶像，2019年她重啟社群網站，近幾年上節目、拍影片當起YouTuber，還投資服飾品牌，力圖轉型。上原亞衣近日發文表示，自己拍片的過往從來沒有告訴父母，讓鐵粉崩潰大呼被欺騙：「妳在開玩笑嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
上原亞衣4日更新粉專分享心裡話，透露從AV界退役後，一直努力經營公司，而她至今沒有跟父母坦白曾經從事AV女優的職業，「這不是一份可以驕傲說出口的工作」，也坦言離開暗黑界後，生活上遇到很多阻礙，銀行甚至一度不願意貸款給她，一路上經歷很多挫折、困難，未來自己會更努力。
不過上原亞衣這番話意外讓她被「炎上」，原來上原亞衣2013年發表過一部作品，劇情為上原亞衣在家裡向爸媽承認自己是AV女優，接著就於雙親面前和男優辦起事來，一名男網友在X上發文：「什麼？所以這支影片是騙人的？那是我買的第一部片子，我反覆看了好幾遍，結果妳現在跟我說是假的？是假的？」
該篇抱怨文一發布，迅速累計超過30萬瀏覽次數，目前仍不斷被轉發、討論，對此，AV達人一劍浣春秋發文表示，顯然這名上原亞衣的粉絲把AV劇情當真，雖然也有可能是反串文，不過他也揶揄：「對老司機們來說會把AV作品當真，實在是小小書僮，可笑可笑！」