Markkanen合約良心價1800萬！勇士搶人需砸重本　Kuminga或成籌碼

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明年將迎來個人第8個賽季的Lauri Markkanen，現年才27歲，可以說正要開啟球員的巔峰期，尤其近年不論在數據、球場上的表現都有顯著成長，更在2023年首度入選全明星賽以及獲得年度進步獎，很難不讓人期待他的未來性。
去年賽季總共出賽55場比賽，場均貢獻23.2 分、8.2 籃板、2助攻，投籃命中率48%，三分命中率39.9%，是爵士陣中的重要大將，起初球團對於交易出Lauri Markkanen並不感興趣，但如今提出報價的球隊越來越多，恐怕局勢會有所改變。
倘若Lauri Markkanen加盟勇士，頻藉著穩定的外線投射以及中距離，將能夠成為輔佐Stephen Curry的第二得分手，他在上賽季命中率4成80、外線命中率3成99，外線更是得分主要手段之一，場均出手8次外線，可以命中3.2次。重點是，和K湯同樣不太需要球權，相當適合融入勇士體系。
讓爵士脫手不易 Kuminga或成籌碼
正因為Lauri Markkanen的多功能性，因此要讓爵士出手交易，勇士勢必要付出不少代價。《ESPN》記者Zach Lowe就分析表示：「如果勇士願意拿出包括Jonathan Kuminga在內的全部籌碼，他們是能得到Markkanen的，因為現在除了勇士隊之外，國王、馬刺、熱火也對他產生了興趣。」
Jonathan Kuminga現年僅21歲，明年也只是在NBA的第4個賽季，上賽季場均上場時間抬升到26.3分鐘後，數據有破繭而出般的成長，平均攻下16.1分、4.8籃板、2.2助攻，表現亮眼更勝同位置的Andrew Wiggins，被看好有機會成為勇士的未來接班人。
Jonathan Kuminga投籃命中率高達5成29，尤其在中距離投射能力突出，但外線命中率僅有3成21，遜於Lauri Markkanen。此外，對於以Stephen Curry作為主力的體系而言，具備外線能力的大前鋒Lauri Markkanen能提供戰術多元性。
若勇士期望在Stephen Curry僅剩不多的球員生涯中，再度衝擊總冠軍，把Jonathan Kuminga作為交易籌碼也並非沒有可能。目前Jonathan Kuminga和勇士的新秀合約還剩下1年，價值落在760萬美元（約合新台幣2.47億元）。