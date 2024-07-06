鄭文燦捲涉貪疑雲黨內超震驚！綠營人士駁派系鬥爭「無稽之談」
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，被桃檢聲押禁見，消息一出後，引起政壇譁然。據了解，消息曝光後，讓不少黨內人士相當震驚；至於被指民進黨鬥爭，民進黨人士受訪時則表示，這些都是無稽之談，希望司法盡快釐清事實真相。
記者陳佩君／台北報導
鄭文燦雖與已退出新潮流系統的總統賴清德同屬派系，但他身段柔軟，與黨內各派系勢力友好，在前總統蔡英文執政時期，備受重用。2020年蔡英文、賴清德總統初選時，鄭文燦因支持蔡英文連任參選，傳出讓賴有所顧忌，而在賴清德上任總統後，鄭文燦並未納入首波內閣名單，因此不分派系的黨內人士都曾向賴「建議」應重用人才，鄭文燦最終被任命為海基會董事長。
鄭文燦上午爆出疑涉貪聲請羈押，震驚政壇，據了解，訊息一出後，民進黨立法院黨團的LINE群組一片噤聲，連一則貼圖都沒有，黨團成員均無人對此回應。
有新系立委指出，一早接獲消息時，相當驚嚇，「我嚇一大跳」，畢竟在立院從未聽到訊息；對於被指政治鬥爭說法，該人士則認為，該案應是由司法機關主動發動，與派系鬥爭、黨內鬥爭較無太大關聯。
另名民進黨人士則直呼，被指黨內鬥爭是無稽之談，若有曾是民進黨籍的首長涉案，這將傷害民進黨整體形象，目前全案偵辦中，希望司法盡快釐清事實真相。