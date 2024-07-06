鄭文燦涉貪被聲押！謝龍介今再判賴清德目的：用內政轉移兩岸危機
現任海基會董事長、前行政院副院長、前桃園市長鄭文燦今（6）日疑因桃園市長任內涉及貪汙罪被桃園地檢署聲押。國民黨立委謝龍介曾在今年4月指出「鄭文燦會慢慢沒戲唱，甚至會出事」，謝龍介今表示，鄭文燦被辦不僅是賴清德總統「利用內政轉移兩岸、國際危機」的手法，還能化解外界「辦藍不辦綠」的批評。
記者莊蕙如／台北報導
今年4月10日賴清德公布首波內閣人事時，謝龍介曾表示，鄭文燦與賴清德同屬民進黨新潮流派系，兩人之間一直存在競爭關係，加上鄭文燦的爭議不斷，賴清德為持續塑造反黑金的形象，新內閣首波名單看不到鄭文燦的位置，代表殺雞儆猴的意味相當濃厚，「賴清德上任以後，第一個遭殃的就是鄭文燦」，「鄭文燦會慢慢沒戲唱，甚至會出事。」
謝龍介今日表示，今天是鄭文燦的生日，檢調收網的時機頗耐人尋味，一方面企圖利用內政問題轉移兩岸、外交的危機，另方面也藉著辦自己人，化解外界對民進黨政府「辦藍不辦綠」的批評。
謝龍介強調，兩岸、外交事務應該回歸務實，內政方面只要是「打擊黑金」，他都會由衷按一個讚；但台南的光電黑金如此龐大，目前檢調卻只辦了1案，難道賴清德總統都不知道嗎？希望能夠持續偵辦黑金不法，還給台南市民公道，如此才不枉市民對賴總統的栽培。
謝龍介認為，此事代表正國會已經被賴清德成功收編，台南的綠營資源也將向賴系立委林俊憲靠攏，未來陳亭妃的「市長之路」將更為辛苦。