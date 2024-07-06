鄭文燦涉貪聲押　媒體人驚：可怕的民進黨「比前朝還狠辣」

內幕／鄭文燦這時機遭聲押原因曝　地方再揭五大土地案都跟他有關

▲鄭文燦涉嫌在華亞科案中收賄，遭桃園地院調查。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲鄭文燦涉嫌在華亞科案中收賄，遭桃園地院調查。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者余祥／台北報導

前桃園市長、現任海基會董事長涉嫌在桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄絡，遭到桃園地院聲押，震驚政壇。桃園地方人士曝，鄭文燦擔任桃園市長期間，總共有五大土地案都跟他有關，除了華亞科案，還有草漯重劃區涉弊、航空城炒地案、小檜溪自辦重劃案、八德炒地弊案。

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鄭文燦因華亞科案遭到調查，桃園地方人士普遍都不意外，鄭文燦上任桃園市長以來，身段柔軟、交友廣闊，早就傳出他跟各式土地開發案牽涉很廣，今天被調查也是意料之內，地方更希望檢調不要只停在華亞科案，應將桃園相關的土地開發案全都查清楚。

地方人士更明確點出，除了華亞科，還有草漯重劃區涉弊、航空城炒地案、小檜溪自辦重劃案、八德炒地弊案，至少還有4案都跟鄭文燦有關。

地方人士指出，草漯重劃區2022年就被爆工程品質存在嚴重缺失，鄭文燦先高調剪綵完工，但重劃區內自來水管道工程卻未能移交台灣自來水公司，導致建築工地無法申請接管，桃園市政府涉嫌工程驗收不實；台灣史上最大的土地徵收案桃園航空城也是問題很多，鄭文燦公布的7家合作工程顧問公司，除了問題公司之外，還有明明被列入工程會黑名單的原班人馬，結果換個招牌，就能標到桃園航空城標案。

地方人士說，最新的小檜溪自辦重劃案也是一樣，標到標案的建商都與鄭文燦關係友好，另外，鄭文燦還涉嫌利用市長職權協助詐騙集團主謀郭哲敏2020年11月間炒作八德霄裡段農地，讓詐團以1.5億元，在短短2年內賺進31.5億元。桃園的眾多土地開法案，都可以找到與鄭文燦密切的關係人。

至於為何選在這個時間點爆出涉賄，地方人士分析說，與鄭文燦太早表露對於2026年縣市長選戰野心有關，剛好本月月初，媒體報導鄭文燦力勸海基會秘書長羅文嘉選桃園市長，更透露鄭文燦有意選新北市長，結果5天後鄭文燦就遭到檢調調查，時間點太過巧合。

地方人士說，鄭文燦對於兩岸、雙北、桃園都持續經營，就是不願被冷凍，而是要透過海基會職務東山再起，不但自己有意跳下參選，更插足桃園佈局，挑動新潮流敏感神經，新潮流提早內鬥，只怪是鄭文燦太早表露野心，才讓自己被提早殲滅。

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）
▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）

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