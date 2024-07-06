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圓仔11歲生日快樂！動物園「特製蛋糕」甘蔗當蠟燭　粉絲湧入祝福

▲「圓仔」今（6）日正式滿11歲，台北市立動物園也特別為圓仔舉辦「生日趴」，並端出特製蛋糕。（圖／台北市立動物園）
▲「圓仔」今（6）日正式滿11歲，台北市立動物園也特別為圓仔舉辦「生日趴」，並端出特製蛋糕。（圖／台北市立動物園）

記者潘毅／綜合報導

圓仔生日快樂！台北市立動物園超人氣明星貓熊「圓仔」，今（6）日正式滿11歲，台北市立動物園也特別為圓仔舉辦「生日趴」，並端出特製蛋糕，主體是涼爽的冰塊組成，上面還附上各式鮮甜的水果，更重要的是還有兩根甘蔗插在上面，象徵11歲的蠟燭，生日會也吸引大批粉絲為圓仔獻上祝福。

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圓仔出生於2013年7月6日，父母是團團和圓圓，更是首隻在台灣出生的大貓熊，自出生後就備受台灣民眾寵愛，並享受公主級別的高人氣待遇，吸引無數粉絲到場見牠一面。

▲台北市立動物園特製蛋糕模樣超精緻。（圖／台北市立動物園）
▲台北市立動物園特製蛋糕超用心。（圖／台北市立動物園）
今（6）日就是圓仔11歲生日，動物園也特別為圓仔舉辦慶生會活動，一早就吸引許多大小朋友到場等待，準備為圓仔慶生。稍早園方將特製的11歲蛋糕放上木製圓桌，之後輪到主角圓仔緩緩走進會場。

圓仔看到了放在桌上的特製蛋糕後，先咬了一顆最愛吃的蘋果，但之後不知道其他食材怎麼入口，所幸將蛋糕推到地板上，蛋糕主體粉碎後，也讓牠能自己從中拿起最想吃的食材，吃得相當盡興。

▲圓仔把蛋糕推到地上後，開始大快朵頤。（圖／台北市立動物園）
▲圓仔把蛋糕推到地上後，開始大快朵頤。（圖／台北市立動物園）
動物園表示，這次圓仔的蛋糕由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等平常都會吃到的食材，但是上面的擺盤卻是格外講究，因為上面有著動物園建園110周年的Logo，包含13種保育動物，例如台灣本土野生動物台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊，亞洲地區保育物種馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、越南鷴、羅地島蛇頸龜，以及國際合作物種金剛猩猩及無尾熊。

圓仔生日會除了現場以外，同步直播也吸引無數粉絲向圓仔說出生日祝福，「祝圓仔公主生日快樂」、「真的很愛蘋果呀」、「圓仔已經11歲了哦，時光飛逝」。

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