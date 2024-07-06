聯合選秀分析／蔡宸綱進攻潛力被看好　但需要增加對抗與移動能力

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亞運金牌得主江均、汪哲宇備受矚目
畢業於輔仁大學、擁有精壯身材的江均，繼拿下杭州亞運三對三金牌後，今年更入選中華白隊，國家隊資歷再添一筆。即便大學時期，每一階段定位都有所不同，但大學生涯仍繳出9.2分、7.2籃板、1.4抄截的佳績，天生的身材條件與運動能力已被看好能與職業學長們較勁。往後如何提升動位出手的命中率、小組配合的判讀能力，朝向稱職的3D選手邁進，將會是他進入職業賽場上的第一個課題。
來自臺灣科技大學的汪哲宇，同樣是杭州亞運三對三奪下金牌的成員，雖然汪哲宇回歸球隊後，整體的成績沒有以往這麼穩定，但190公分左右的身高，搭配令人捉摸不定的左手優勢，以及三分線的膽識，是在本次選秀會脫穎而出的重要武器。不過他雖然能夠用速度去創造外線出手空間，但過度仰賴三分線出手，導致外線命中率可能不盡理想，因此增加更多的切入能力和小組配合的判讀能力是此階段重點。
蔡宸綱狀元熱門 需要增加身體對抗
本學年在健行科技大學擔綱關鍵先生的蔡宸綱，是本屆選秀會呼聲極高的選手之一，蔡宸綱對於籃球有相當高的理解能力，在策應方面給予球隊很大的助力，加上優秀的外線能力，又能持球進攻籃框，甚至還能傳出有質量的傳球，是不可或缺的齒輪。不過在防守端，如果要守到洋將，可能就相對比較劣勢，需要增加身體對抗與移動能力，將會是一位非常有威脅性的選手。
至於195公分的蒲國倫為義守大學內線重要人物，具有高度機動能力且出手球感佳，面筐切入攻擊能力優異，UBA場均 7.9分、4.3籃板，三分命中率30.9%。大四的上場時間、出手次數減少，投入職業賽場若想轉型前鋒還需增進攻擊技巧、球場判讀能力，並強化對抗性與防守能力，以奠定場上存在感。