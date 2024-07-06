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旺季將至、獲利勢在必行？大立光6月營收重登40億元、年增近5成

▲光學元件股股王大立光昨（5）日公布今年6月財報，營收重新站上40億大關，年增將近5成。（圖／NOWnews資料照）
▲光學元件股股王大立光昨（5）日公布今年6月財報，營收重新站上40億大關，年增將近5成。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

光學元件股股王大立光昨（5）日公布今年6月財報，營收重新站上40億大關，年增將近5成。不只是營收繳出亮眼成績，連股價也重振旗鼓，本週上漲5.4%，股價創下3年來新高。而下週將召開法說會，已經有外資看好法說會的表現，最新報告給予「優於大盤表現」評等，目標價由2950元上調至3200元。

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大立光6月營收重新站上40億元大關、達新台幣40.14億元，月增15.92%、年增49.89%，也是連續11個月營收年成長；累計前6個月營收為新台幣222.98億元，年增28.67%。大立光預估7月的出貨動能估將優於6月。

大立光統計，從6月出貨產品結構來看，以1000萬畫素產品居多數，1000萬畫素以上鏡頭占比50-60%，800萬畫素鏡頭產品占比0-10%，2000萬畫素以上產品占比為10-20%，低於500萬畫素產品占比為30-40%。

大立光第二季累計營收則為109.9億元，季減3%、年增34%。董事長林恩平日前保守表示，因整體經濟壓抑、影響需求面表現，今年光學產業沒有比去年好，營運高峰將落在9月至11月，期望今年手機賣得好一點，但實際銷售狀況無法預估。

大立光7月11日召開線上第二季法人說明會，除公布第二季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶AI辨識應用等相關布局等重點，而高階的潛望式是否向非蘋陣營滲透也是重點。

針對第三季新機拉貨效應，林恩平日前表示，目前客戶的預測樂觀，但賣得好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月拉貨有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。

亞系外資將大立光2024年到2026年每股盈餘預估調高1%到3%，給予大立光「優於大盤表現」評等，目標價由2950元調升至3200元。

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