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勇士誠意滿滿！但爵士賣Markkanen恐是煙霧彈　賭盤看好留鹽湖城

▲，金州勇士已經對猶他爵士明星前鋒Lauri Markkanen給出實質報價，不過ESPN記者Zach Lowe也透露，交易市場上除了勇士有極大興趣外，聖安東尼奧馬刺、邁阿密熱火也對Markkanen有興趣，市場競爭相當激烈。（圖／美聯社／達志影像）
▲，金州勇士已經對猶他爵士明星前鋒Lauri Markkanen給出實質報價，不過ESPN記者Zach Lowe也透露，交易市場上除了勇士有極大興趣外，聖安東尼奧馬刺、邁阿密熱火也對Markkanen有興趣，市場競爭相當激烈。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著NBA市場上大咖自由球員陸續找到新東家，交易市場也逐漸活絡起來，根據ESPN報導，金州勇士已經對猶他爵士明星前鋒Lauri Markkanen給出實質報價，不過ESPN記者Zach Lowe也透露，交易市場上除了勇士有極大興趣外，聖安東尼奧馬刺、邁阿密熱火也對Markkanen有興趣，市場競爭相當激烈。另外，爵士隊目前也還未決定要將其送走，國際賭盤賠率顯示爵士留下 Markkanen的機率仍然是最高的（+220），其次才是去勇士（賠率+400），前往馬刺與熱火則皆為（+800）。

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勇士想交易　但爵士恐續約Markkanen

目前交易市場上最有機會拿下Lauri Markkanen的球隊就是勇士，但Lowe表示外界仍看好Markkanen最終留在爵士，球團有可能會在8月份開始時與Markkanen談判合約，但若是爵士要交易他將不可能提前續約，因為目前與爵士商討交易的球隊，只有馬刺的薪資空間是足夠的。

ESPN分析指出，「若是爵士先提早續約Lauri Markkanen，將能大大增加他的交易價值，屆時勇士或是熱火想引進Lauri Markkanen，將會十分困難，若勇士與熱火仍想得到Lauri Markkanen，將會是一筆涉及3支球隊以上的多方交易。」

Markkanen續約與否　影響他之後的交易

若是爵士在8月7日（可以提前續約的時間）與Lauri Markkanen達成續約，Lauri Markkanen在下賽季只有2月7日（及交易截止日當天）能被球團交易，但若Lauri Markkanen在8月8日之後續約，Lauri Markkanen得等到24-25賽季結束之後才有資格被球團交易。

ESPN認為，Markkanen陣營想留在鹽湖城，且仍希望與爵士達成提前續約，對於自由市場上的交易提案目前都還處與討論階段，只是勇士是目前最積極的球隊。

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