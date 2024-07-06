勇士誠意滿滿！但爵士賣Markkanen恐是煙霧彈　賭盤看好留鹽湖城

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目前交易市場上最有機會拿下Lauri Markkanen的球隊就是勇士，但Lowe表示外界仍看好Markkanen最終留在爵士，球團有可能會在8月份開始時與Markkanen談判合約，但若是爵士要交易他將不可能提前續約，因為目前與爵士商討交易的球隊，只有馬刺的薪資空間是足夠的。
ESPN分析指出，「若是爵士先提早續約Lauri Markkanen，將能大大增加他的交易價值，屆時勇士或是熱火想引進Lauri Markkanen，將會十分困難，若勇士與熱火仍想得到Lauri Markkanen，將會是一筆涉及3支球隊以上的多方交易。」
Markkanen續約與否 影響他之後的交易
若是爵士在8月7日（可以提前續約的時間）與Lauri Markkanen達成續約，Lauri Markkanen在下賽季只有2月7日（及交易截止日當天）能被球團交易，但若Lauri Markkanen在8月8日之後續約，Lauri Markkanen得等到24-25賽季結束之後才有資格被球團交易。
ESPN認為，Markkanen陣營想留在鹽湖城，且仍希望與爵士達成提前續約，對於自由市場上的交易提案目前都還處與討論階段，只是勇士是目前最積極的球隊。