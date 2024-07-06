熟女墜情網260萬投資泰達幣 警攔詐團「行動洗錢機」
49歲黃姓熟女掉落網路愛情詐騙陷井，男方每日噓寒問暖並提議共同投資虛擬貨幣，黃女投入260萬元購買泰達幣，當貨幣升值有獲利而欲領出時卻遭詐騙團要求須再捕足一定數額才能領出，當下才驚覺受騙；警方安排黃女假意答應對方幣商面交現金購買虛擬幣，當場逮獲假幣商詐騙車手徐姓男子，並查扣贓款新臺幣100萬元、智慧型手機（電子錢包）以及泰達幣30010枚（虛擬貨幣USDT）等贓證物。
記者鄧力軍/台中報導
共同投資虛擬貨幣攜手創造未來美麗人生？臺中警三分局日前破獲假交友投資詐財案，詐團以話術坑殺無辜被害人，透過交易虛擬貨幣的手法，由帶著電子錢包宛如「行動洗錢機」的詐騙車手，以面交方式騙取被害人大筆現金。臺中市政府警察局第三分局日前接獲民眾報案，經瞭解報案人黃姓女子(64年次)透過網路社群軟體認識異性朋友，兩人一拍即合每日噓寒問暖分享生活點滴，雙方交談月餘後，對方突然說要一起投資虛擬貨幣，並假稱要讓黃女管理共同帳戶，藉此取信黃女投入資金，誘使她陸續花了新臺幣260萬元購買虛擬貨幣，並轉入詐騙集團提供之假投資網路交易平台內，直到黃女試圖提領獲利所得時，假交易平台稱尚需補足一定數量之虛擬貨幣才可出金，黃女這才發覺有異報警處理。
因為黃女對於虛擬貨幣相關知識不甚熟悉，每次都是聽從詐騙集團的指示，以面交現金的方式向假冒私人幣商之詐騙車手購買虛擬貨幣，而就在黃女報警的過程，對方又要求黃女再次以相同手法購買虛擬貨幣，警方見機不可失立即妥適部署警力，在與詐騙集團約定的交易地點，成功逮捕假幣商詐騙車手徐姓男子(83年次)，並在現場查扣贓款新臺幣100萬元、智慧型手機（電子錢包）以及泰達幣30010枚（虛擬貨幣USDT）等贓證物，全案詢後依法送辦。
警方呼籲，網路交友隱密性高，充滿不確定風險與詐騙陷阱，勿輕易提供個人資料，對方若要求金錢投資務必多加留意，另外投資前應先行多方查證，慎選正規投資管道進行理財，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，切勿落入詐騙集團陷阱。