「賴清德不會把鄭文燦當政敵！」　新系人士：他不會笨到這程度

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對於鄭文燦捲入涉貪一事，總統府表示，尊重司法，期盼司法單位秉持勿枉勿縱的精神，儘速釐清事實。
派系人士指出，民進黨派系基本上是溫和整合，如前總統蔡英文上任時，英系慢慢累積形成，賴清德擔任總統時派系明顯，因此退出新潮流，但若說是同屬新潮流派系對幹，不太可能，而這也是派系前所未有的事；該人士觀察，該案爆發後，黨內系統並沒有人出來帶風向，因此鄭文燦的案子應從法律上角度看待。
由於該案正值民進黨721全代會、權力核心改組之際，也引起外界聯想。派系人士提到，若是黨內鬥爭，一定是要機關算盡，目前改選趨於穩定狀態，畢竟鄭文燦是黨內重要指標之一，爆發此事可能多少會有影響，但他認為應是由司法機關發動，與政治關聯不大，還是要等羈押庭結果才能判斷後續狀況，「先看司法再看政治，接著再看派系內部」。
新潮流人士分析，台灣正面臨朝小野大、中國挑戰，對賴清德而言，穩定政權最重要，而非剷除異己，「把自家弄很亂，對他沒好處」，也不會在最壞的時間點上處理此事。
他也認為，賴清德不會把鄭文燦當成政敵，因為他有聽大家的建議，把「有能力」的人放旁邊，如果要對幹，當初也不會派鄭文燦去海基會，「沒有人會笨到這程度」，應當是司法掌握足夠證據發動，且賴清德也不能干預司法。
此外，另名民進黨人士也說，該案被指黨內鬥爭是無稽之談，若有曾是民進黨籍的首長涉案，這將傷害民進黨整體形象，目前全案偵辦中，希望司法盡快釐清事實真相。
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