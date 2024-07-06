鄭文燦涉貪聲押　媒體人驚：可怕的民進黨「比前朝還狠辣」

「賴清德不會把鄭文燦當政敵！」　新系人士：他不會笨到這程度

▲鄭文燦遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）
▲鄭文燦遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）

記者陳佩君／台北報導

海基會董事長鄭文燦疑因在桃園市長任內涉及土地開發弊案，而被檢方聲請羈押禁見，震驚政壇，法院今（6）日裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。對於外界直指該案是黨內鬥爭說法，新潮流人士分析，目前對總統賴清德而言，應是政權穩定最重要，沒必要在這時間點上節外生枝，且當初是賴派鄭去海基會，「沒有人會笨到這程度」。

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鄭文燦與已退出新潮流系統的賴清德同屬派系，不過在2020年蔡英文、賴清德總統初選時，鄭文燦並未支持賴清德。賴清德就任總統後，任命鄭文燦為海基會董事長，如今，鄭文燦捲入涉貪疑雲，引發外界聯想黨內內鬥、賴清德對鄭文燦出手等「網內互打」。

對於鄭文燦捲入涉貪一事，總統府表示，尊重司法，期盼司法單位秉持勿枉勿縱的精神，儘速釐清事實。

派系人士指出，民進黨派系基本上是溫和整合，如前總統蔡英文上任時，英系慢慢累積形成，賴清德擔任總統時派系明顯，因此退出新潮流，但若說是同屬新潮流派系對幹，不太可能，而這也是派系前所未有的事；該人士觀察，該案爆發後，黨內系統並沒有人出來帶風向，因此鄭文燦的案子應從法律上角度看待。

由於該案正值民進黨721全代會、權力核心改組之際，也引起外界聯想。派系人士提到，若是黨內鬥爭，一定是要機關算盡，目前改選趨於穩定狀態，畢竟鄭文燦是黨內重要指標之一，爆發此事可能多少會有影響，但他認為應是由司法機關發動，與政治關聯不大，還是要等羈押庭結果才能判斷後續狀況，「先看司法再看政治，接著再看派系內部」。

新潮流人士分析，台灣正面臨朝小野大、中國挑戰，對賴清德而言，穩定政權最重要，而非剷除異己，「把自家弄很亂，對他沒好處」，也不會在最壞的時間點上處理此事。

他也認為，賴清德不會把鄭文燦當成政敵，因為他有聽大家的建議，把「有能力」的人放旁邊，如果要對幹，當初也不會派鄭文燦去海基會，「沒有人會笨到這程度」，應當是司法掌握足夠證據發動，且賴清德也不能干預司法。

此外，另名民進黨人士也說，該案被指黨內鬥爭是無稽之談，若有曾是民進黨籍的首長涉案，這將傷害民進黨整體形象，目前全案偵辦中，希望司法盡快釐清事實真相。

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）
▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）

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