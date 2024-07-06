鄭文燦疑涉土地弊案貪污遭聲押！裁定500萬交保 桃檢當庭抗告
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑捲入土地開發案，5日被桃園地檢署帶回偵訊，今（6）日凌晨向法院聲押禁見。桃園地院中午召開羈押庭，法庭中鄭文燦否認指控，不過法官審酌證據，認定鄭文燦因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。對此，桃園地檢署表示已當庭提出抗告。
記者孫唯容/綜合報導
「華亞科技園區」因用地飽和，桃園市府都市發展局在鄭文燦任內，辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，其中預計提供24.89公頃產業用地，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。
該區旁邊另有一筆9.5公頃土地，以台塑集團退休的楊姓總經理為首的多名地主，眾人組成重劃會向桃市府提出自辦重劃，但是該筆土地為農業用地，依法不能納入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收，經發局開設多次會議後最終勉強通過，不過案件送到內政部依然無法通關，然而重劃會主導人事在過程中及事後送出近千萬元賄款，在土地審議的過程中與事後，透過一名與鄭文燦熟識的廖姓人士轉交該筆款項，引發爭議。
今天中午召開羈押庭，鄭文燦面對指控，全盤否認，鄭文燦也透過律師回應，強調自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。