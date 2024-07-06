小暑高雄、屏東恐飆38度！新北三峽全台第2高溫 17縣市高溫警報
今（6）日小暑節氣，各地高溫炙熱，氣象署針對17縣市發布高溫示警，高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。根據今日各地觀測資料顯示，截至下午14時32分，最高溫為屏東縣春日上午12時的攝氏38.3度高溫，其次為新北市三峽攝氏37.4度，
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署今（6）日下午14時23分，發布高溫示警，提醒高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、臺中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，有機率出現36度高溫。
中央氣象署觀測資料顯示，今（6）日屏東縣春日上午12時出現攝氏38.3度高溫，截至下午14時32分為全台最高溫；其次為新北市三峽攝氏37.4度，出現在上午11時50分；第三名為台南市佳里攝氏37.1。
7/6全台高溫排行榜（截至14:34）
1、屏東縣春日，攝氏38.3度，中午12時00分
2、新北市三峽，攝氏37.4度，上午11時50分
3、台南市佳里，攝氏37.1度，上午10時20分