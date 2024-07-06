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蔡阿嘎看到會嘔死！七龍珠「圓夢計畫」遭蘿拉冷處理　品牌爆內幕

▲YouTuber蔡阿嘎過去在鏡頭前，時常毫無保留的展露自己對於日本動漫「七龍珠」的喜愛，家中珍藏的模型公仔更是可以堆成山。（圖／翻攝YT@蔡阿嘎）
▲YouTuber蔡阿嘎過去在鏡頭前，時常毫無保留的展露自己對於日本動漫「七龍珠」的喜愛，家中珍藏的模型公仔更是可以堆成山。（圖／翻攝YT@蔡阿嘎）

記者潘毅／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前正式揭露開除「蘿拉」主因，就是這位元老級員工利用AB合約方式私吞超過8位數款項。事件爆發後，業界也紛紛加碼爆料蘿拉過去當蔡阿嘎窗口時期的荒唐行徑，其中知名宅牌「XRAGE仲間」更透露，過去推出七龍珠聯名商品時，有想找阿嘎談「圓夢計畫」，卻遭「前員工」冷處理而計劃破局，內幕曝光也讓粉絲驚呼：「嘎哥看到會不會瘋掉？」

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蔡阿嘎超愛七龍珠！蘿拉「1舉動」讓圓夢計畫蒸發

YouTuber蔡阿嘎過去在鏡頭前，時常毫無保留的展露自己對於日本動漫「七龍珠」的喜愛，家中珍藏的模型公仔更是可以堆成山，在5月底時，蔡阿嘎還曾拍片「斷捨離七龍珠公仔」，將家中多出來的收藏抽獎送給粉絲。

▲鐵牛身穿XRAGE的七龍珠聯名服飾。（圖／翻攝鐵牛IG）
▲鐵牛身穿XRAGE的七龍珠聯名服飾。（圖／翻攝鐵牛IG）
日本品牌「XRAGE仲間」過去常常與各種動漫聯名推出產品，2022年更曾推出七龍珠聯名款，除了各種特色衣服之外，還找了網紅鐵牛合作推出「大猿半纏」毛絨外套。

隨著近期蔡阿嘎工作室爆出「蘿拉」事件，今（6）日XRAGE也在threads上加碼分享，其實2022年七龍珠聯名前，因為蔡阿嘎喜愛七龍珠眾所皆知，因此該品牌就想要找阿嘎談個圓夢計畫，親自設計七龍珠商品。

XRAGE也表示，當時寄了mail都沒有收到回覆，後來播電話給「前員工」，打了好幾天才有人接，結果開頭對方就表示，「現在很忙1小時後再打來」，沒想到後續電話就再也打不通了。

XRAGE也表示，「當時其實是有想，微婉的把窗口有問題的建議告訴本人」，但透過IG傳送的訊息也淹沒在訊息海中，但最終仍透過鐵牛幫忙轉送公關品寄給了阿嘎。

▲後來經過鐵牛的轉送，蔡阿嘎仍然有收到公關品。（圖／翻攝threads@XRAGE）
▲後來經過鐵牛幫忙轉送，蔡阿嘎仍然有收到公關品。（圖／翻攝threads@XRAGE）
七龍珠圓夢計畫蒸發的內幕曝光後，立刻引爆蔡阿嘎粉絲關注，在貼文下方不斷Tag阿嘎，並留言「我的天，這嘎哥看到會瘋掉吧」、「能再合作一次嗎？真希望」、「嘎哥看到這個會哭出來吧」、「阿嘎超愛七龍珠欸，推上去讓阿嘎看到」。
 

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