謝金燕不忍了開譙！肖像遭廠商盜用「屢勸未果」怒轟：真的不怕？
49歲女星謝金燕近來在大型陸綜《乘風破浪的姐姐5》表現令人驚艷，一路挺進決賽，強大魅力收穫大批粉絲，最後卻還是無緣成團，目前已經回到台灣。沒想到她4日突然在臉書爆料，肖像遭廠商盜用，由於對方屢勸未果，她暴怒表示，「不合法的是真的不怕？」立刻引發網友熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
謝金燕日前在臉書發文表示，她過去代言的髮品品牌，在雙方結束合作之後，卻仍然用她的肖像進行宣傳，讓她感到十分不滿，「這幾個月以來姐姐抱著能合作就是緣分的情誼下，屢勸未果，你們遲遲不撤下姐的肖像，還把姐的肖像帶入國際？不合法的是真的不怕？」她強調所屬公司已經多次要求對方撤下，雙方的合約也早已期滿。
謝金燕強調：「實屬盜用本人肖像」，她曝光品牌臉書的貼文截圖，可以看到文案寫著：「前往馬來西亞參展，走入國際」等話，並附上多張超市貨架上產品的照片，謝金燕直接點名品牌開轟：「你們違法了知道嗎？」、「你這樣的行為對得起合法做事的人嗎？」貼文一出，立刻引來大批網友聲援。
事實上，謝金燕先前在《浪姐5》中壓軸演出招牌台語歌曲〈練舞功〉，但最後結果出爐，她被淘汰無緣晉級，對此，她也發文抒發心情，「當別人弱化你，削弱你的光，你就要相信你是強大的」、「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失」，由於有網友爆料，她被淘汰氣到不想再去踏進長沙，謝金燕也特別表示：「長沙，我們下（次）再見囉。」