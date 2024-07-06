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大雷雨警戒／國家警報響！新北、桃園雨彈突襲　新竹時雨量72毫米

▲雷聲轟隆隆！中央氣象署今（6）日下午針對多個縣市發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲。（圖／記者張勵德攝）
▲雷聲轟隆隆！中央氣象署今（6）日下午針對多個縣市發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

雷聲轟隆隆！中央氣象署今（6）日下午針對多個縣市發布「大雷雨即時訊息」，這場雷雨來得及也走得快，預估持續時間約1小時，提醒民眾請請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡15:35發布：高雄市、屏東縣，持續時間至16時30分

📍高雄市：六龜區、美濃區
📍屏東縣：里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉

🟡15:23發布：新竹縣、新北市、桃園市，持續時間至17時0分

📍新北市：三峽區
📍桃園市：大溪區、中壢區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

🟡15:19發布：臺南市、嘉義市、嘉義縣，持續時間至16時15分
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區

🟡14:40發布：新竹縣、苗栗縣，持續時間至15時45分

📍新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉

🟡山區暴雨，嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉，持續時間至17時19分

氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至17時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

🟡山區暴雨，新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉，持續時間至17時23分

氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至17時23分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

🟡山區暴雨，屏東縣三地門鄉鄉，持續時間至17時35分

氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續時間至17時35分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

【時雨量排行，截至15時10分】
一、新竹縣五峰鄉，時雨量72毫米
二、苗栗縣南庄鄉，時雨量47毫米
三、嘉義縣番路鄉，時雨量40毫米

▲午後大雷雨開轟，時雨量累積排行榜第一名為新竹縣五峰鄉，截至15時10分時雨量72毫米。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲午後大雷雨開轟，時雨量累積排行榜第一名為新竹縣五峰鄉，截至15時10分時雨量72毫米。（圖／翻攝自中央氣象署）

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