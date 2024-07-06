大雷雨警戒／國家警報響！新北、桃園雨彈突襲　新竹時雨量72毫米

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🟡15:35發布：高雄市、屏東縣，持續時間至16時30分
📍高雄市：六龜區、美濃區
📍屏東縣：里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉
🟡15:23發布：新竹縣、新北市、桃園市，持續時間至17時0分
📍新北市：三峽區
📍桃園市：大溪區、中壢區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
🟡15:19發布：臺南市、嘉義市、嘉義縣，持續時間至16時15分
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區
🟡14:40發布：新竹縣、苗栗縣，持續時間至15時45分
📍新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉
🟡山區暴雨，嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉，持續時間至17時19分
氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至17時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
🟡山區暴雨，新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉，持續時間至17時23分
氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至17時23分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
🟡山區暴雨，屏東縣三地門鄉鄉，持續時間至17時35分
氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續時間至17時35分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
【時雨量排行，截至15時10分】
一、新竹縣五峰鄉，時雨量72毫米
二、苗栗縣南庄鄉，時雨量47毫米
三、嘉義縣番路鄉，時雨量40毫米