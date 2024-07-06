屏東社區規劃師成果展　獲國內外共30個獎項

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屏東縣府與樹德科大輔導團隊共同努力，以「五藝齊開屏、六區秀特色」為主題，培育了一大批優秀的社區規劃人才，將屏東的在地特色融入設計改造中。本次成果展的主題「社區轉轉」，象徵著屏東社區的多樣性和創新能力，展示了屏東縣社區規劃師在各方面的成就。
在本次成果展中，共頒發了文化再現獎、全齡共榮獎、地方美學獎、永續維護獎、最佳創生獎、社區特別獎和工藝傳承獎等七大獎項，表彰了11個社區團體和5名個人。這些獎項的獎盃特別由屏東縣恆春鎮德和社區移除的銀合歡變身的環保木材製作，具有深遠的環保意義。
其中，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會獲得文化再現獎，該協會修繕了三地門鄉巴格達外家族頭目家屋，賦予傳統石板屋新的生命，現已成為部落族人口述歷史和交流教育的重要場域。社團法人台灣咾咕嶼協會則獲得地方美學獎，利用淨灘撿拾來的海洋廢棄物打造海廢藝術牆，進行環境教育解說，為屏東增添了獨特的藝術氛圍。
城鄉發展處表示，自2015年以來已培育354名社區規劃師，並打造326個社區創意亮點和輔導110個社區。自2018年以來，共有19個社區在國內外共獲得30個獎項。本次「社區轉轉」成果展將從7月6日至13日在屏東數位青創中心展出，歡迎各界人士前來參觀，見證屏東社區的卓越成就。