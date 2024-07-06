LINE Pay韓國跨境支付正式開通　首間攜手新羅免稅店上線

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LINE Pay董事長丁雄注表示，基於對韓國觀光消費市場的深入了解，LINE Pay跨境支付首站選擇優先拓展韓國市場，有別於與第三方支付平台合作再串接在地支付業者的跨境模式，LINE Pay不是單純與該國支付業者合作，而是直接開拓海外合作夥伴商店、開啟支付據點，並優先與產業龍頭品牌業者合作串接、簽訂獨家行銷合作，雙方都能挹注更多的行銷資源，並針對消費者特性提供滿足用戶喜好的獨家優惠。
LINE Pay跨境支付將以差異化的服務與優惠為用戶帶來最佳的支付體驗，提供滿足消費者需求的高額回饋的同時，LINE Pay也提供用戶獨家在地化中文旅遊資訊。如，用戶可透過LINE Pay全新規劃的「遊韓專區」，就能快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與攻略等在地旅遊資訊，未來更可一站查詢LINE Pay在韓國的支付據點，讓用戶更簡單、更開心地暢遊韓國，現在即可透過「遊韓專區」一手掌握新羅免稅店消費攻略並下載最新的優惠券輕鬆暢遊。
LINE Pay致力提供雙向跨境服務，目前海外遊客已經可以在台使用LINE Pay消費付款，今開啟韓國新羅免稅支付據點代表LINE Pay正式將支付場景拓展至境外，下一步動向備受外界矚目。LINE Pay表示，未來將會持續與更多台灣用戶喜愛的韓國品牌商店合作，提供更多的優惠與豐富的旅遊資訊，持續擴大海外跨境支付服務事業。
歡慶新羅免稅店跨境支付服務正式上線，即日起至9月底止，使用LINE Pay於新羅免稅店首爾店、濟州島店支付可享LINE POINTS 15%回饋，於仁川機場店享10%回饋，綁定中信LINE Pay卡、富邦Ｊ卡、永豐DAWAY卡，再享10%回饋，等同單筆最高可享25%回饋。此外，於LINE Pay「遊韓專區」下載韓國優惠券，單筆最高還可折抵韓幣75000元。