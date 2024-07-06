看好美股債下半年！國泰投信：善用美國多重收益平衡基金布局
聯準會鴿聲宏亮！根據美國最新就業數據顯示，美國失業率再度攀升，6月民間就業人口僅增加15萬人，勞動力市場呈現疲軟，加上通膨數據持續降溫，本月2日美國聯準會主席鮑爾出席歐洲央行(ECB)年度論壇座談會時鬆口轉鴿，承認通膨獲得良好控制，也提高投資人對降息啟動的預期。美股隨軋空行情回補，資金持續回流股市，特別是半導體及大型科技股的樂觀情緒依舊強勁，3日美股主要指數除道瓊外皆續揚，相關類股再度成為資金的心頭好。國泰投信表示，美國股債多頭趨勢明顯，投資人可利用布局美國市場的多重平衡型基金，聰明掌握股債靈活配。
記者許若茵／台北報導
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美股市值佔全球股市近5成，AI浪潮推動下，今年美股屢創新高，也助輝達、蘋果、微軟等領導企業創下驚人的企業利潤。輝達今年以來股價成長166%，讓沒跟上的投資人只能乾瞪眼、蘋果股價也在3日創下新高221元，目前市場對今年降息仍抱有期望，且AI題材具備長線成長動能，未來在AI加Apple的雙A題材加持下，下半年美股可望能延續強勁表現。
美國市場除了股市呈現多頭格局，債市收益也受到期待，范姜佩瑩即分析，目前不論公債、投資等級債或非投資等級債，殖利率皆高於近10年均值水準，且上月26日美國聯準會公布今年度美國銀行壓力測試結果，今年受測銀行通過率達100%，結果顯示目前美國銀行業基本面無虞，其發行的金融債未來受到經濟衰退時也有更好的抗跌能力。
范姜佩瑩分享，由國泰投信發行的國泰美國多重收益平衡基金投資標的即鎖定美國市場，基金配置四成美股、四成投資等級債等。網羅科技巨頭輝達、蘋果、微軟、亞馬遜等美股，再搭配金融債、公司債及非投資等級債、ETF及REITs，投組會隨市場變動調整多元化配置，申購一檔基金，就能打造進可攻、退可守的專業佈局，近期月配息的國泰美國多重收益平衡基金調整配息政策，可增配資本利得，建議投資人可趁早搭上全球最大美國市場的股債上漲契機。