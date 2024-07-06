鄭文燦500萬元交保首現身！「全程燦笑」不回應 低調快步上車
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑捲入土地開發案，昨日驚傳被桃園地檢署帶回偵訊，今（6）日凌晨向法院聲押禁見。桃園地院中午召開羈押庭裁定鄭文燦500萬交保，並限制住居、限制出境出海。鄭文燦在30分鐘內火速籌得500萬，步出地院後，鄭文燦隨即被媒體包圍，只見他滿臉笑容，全程未回應直接快步上車離開。
記者孫唯容／綜合報導
鄭文燦疑捲入土地開發案，今天凌晨被以貪汙治罪條例向桃園地院聲請羈押禁見，案經桃園地院開庭調查，歷經2小時攻防，法官裁定以500萬交保，並限制住居、限制出境出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。對此，桃園地檢署當庭抗告，並將立即提出抗告書。
據了解，鄭文燦僅用30分鐘就籌得500萬交保金，共有2個紙袋裝，一包是面額2000元的紙鈔，一包則是面額1000元。下午2時36分，鄭文燦一走出地院，面對媒體表情相對輕鬆，臉上露出滿臉笑容，由於今天是鄭文燦生日，現場更有民眾對其大喊「生日快樂」，不過面對媒體詢問「是否有受委屈？覺得被冤枉？」等，並未多做回應，快步上車離去。
「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有外圍9.5公頃農地欲申請自辦重劃，一名企業楊姓總經理與其他地主推動組成重劃會，希望能加入方案，不過礙於是農地不符合規定，內政部不予以通關。有傳言指出，於是重劃會主導人事透過廖姓友人交付500萬行賄給鄭文燦，雖然事後未成而雖退回賄款，但是關鍵金流已被掌握。