4年前遭問「有沒有貪污」！鄭文燦秒答：沒有 認了曾想過當總統
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦爆出疑似涉貪污弊案，經過桃園地檢署漏夜偵訊後，6日凌晨被聲押，桃園地院下午召開羈押庭，裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海，事件引起社會關注。然而過去擔任桃園市長時，鄭文燦曾經與有30萬粉絲的YouTuber「娘娘」合作拍片，被問及有無貪污時，他立刻否定，也承認自己「心裡想過要當總統」，如今陷入貪污爭議，影片又被翻出來觀看。
記者張嘉哲/綜合報導
鄭文燦在擔任桃園市長時，於2020年9月曾經到網紅「Alizabeth 娘娘」的YouTube頻道拍攝合作影片，一起介紹桃園美食，在影片的尾聲，娘娘追問「擔任市長以來，有沒有貪汙過？」鄭文燦立刻堅定回答「沒有」，讓娘娘非常震驚表示「很快耶，因為我們泰國有一個說法，政治人物沒有不貪汙，只有貪得多、貪得少。」
鄭文燦則回應「現在貪汙就抓，台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備。」娘娘也接續著問「有沒有想當總統？」鄭文燦則承認「我心裡有想過，但我知道大部分的夢想都無法實現，所以就乾脆不要想。」
如今鄭文燦爆出疑似涉貪污弊案，該影片又被翻出，不少網友紛紛轉載表示「希望最後不要自打臉了燦哥.....」、「希望真的是清白的，不然這個影片真的超打臉」、「4年前堅定自己沒有貪污，現在搞這麼大，司法絕對能還你清白，但也要真的沒有貪才行了」。
據悉，鄭文燦涉嫌情節主要是與華亞科學園區外一片約9.5公頃農地有關。該地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，重劃會主要成員拿出近千萬元，透過與鄭熟識的廖姓人士行賄，而廖日前已遭收押。目前鄭文燦被桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，也已經透過律師表示「自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白」。