江祖平夜店喝酒「被牛郎搭訕」！不能丟前男友們的臉：我先看顏值
三立最新八點台劇《願望》即將於7月10日登場，江祖平劇中飾演驕縱的貴婦孫麗紅，年輕時為了得到黃少祺不擇手段，但結婚10年來卻總覺得他心中有初戀，日前拍攝一場江祖平去夜店喝悶酒被牛郎搭訕，才發現對方是高中學長黃玉榮，江祖平難得展現女人味，她笑說如果是單身被搭訕，首先還是要看對方顏值，畢竟她的前男友們各個都是帥哥，不能毀了「族譜」。
記者李欣容／台北報導
這場人妻江祖平被黃玉榮撩的戲，感覺黃玉榮撩妹的功力很強，他笑說私下自己可都是被把的一方，還反問：「我看起來很花心嗎？」他覺得自己對一些心儀的女人，大都以退為進，如果女生主動出擊，黃玉榮就會順著她，所以當他知道要演這角色時，覺得挑戰滿大的：「因為我不能體會時間管理大師的能力！」有人說黃玉榮在劇中角色類似牛郎，帥氣的手腕受到熟女們的歡迎，但黃玉榮卻嘲自己：「我口才不好酒量也不好。」這時江祖平就幫腔說：「你是內在取勝啦！」
有「祖平哥」封號的江祖平，劇中微醺被黃玉榮撩，難得展現女人味，她私下不常去夜店，至於被搭訕的經驗？她表示要看當下是不是單身，如果剛好單身，也會禮貌問對方是否也單身，接著再考慮顏質：「畢竟我真的是外貌協會，不信看我族譜（前男友們）！」江祖平是演藝圈發電機，前任包括吳皓昇、周孝安、楊一展、馬志翔等，無一不是帥哥。
這場戲中江祖平與黃玉榮大跳交際舞，製作單位特別找楊廣正老師為兩人教舞，楊廣正是台灣國家職業拉丁舞選拔賽台灣冠軍，同時也是國際標準舞蹈專業教師，原以為黃玉榮是男團出身，舞蹈方面沒問題，但拍攝時卻是卡卡，江祖平還要數拍子給黃玉榮聽，讓她叨念：「你拍戲酬勞要給我一半！」