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玩台東熱氣球嘉年華！順遊5景點　必逛伯朗大道「2處眺看太平洋」

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華今天開幕，Booking.com 推薦5個順便可遊玩的景點，知名的池上伯朗大道之外，還有兩處可眺望「藍色畫布」太平洋。(圖片／Booking.com提供)
▲2024台灣國際熱氣球嘉年華今天開幕，Booking.com 推薦5個順便可遊玩的景點，知名的池上伯朗大道之外，還有兩處可眺望「藍色畫布」太平洋。(圖片／Booking.com提供)

記者葉盛耀/綜合報導

2024台灣國際熱氣球嘉年華今日開幕，活動長達45天直至8月16日，今年熱氣球嘉年華聯名Hello Kitty 50周年，並將有12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演。除了每周鹿野高台有熱氣球繫留結合限定的光雕秀，活動地點還有池上、太麻里、三仙台及台東市。Booking.com 特別推薦了5 個參與這場盛事的順遊必備行程，讓旅人在欣賞熱氣球之餘，也不錯過台東之美。

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📍台東市海濱公園
台東市海濱公園內的國際地標是造訪台東的必備行程之一。獨特的藤編屋頂融合了台東的自然地景與公共藝術，讓旅人可以欣賞到不一樣的台東風景。園區內也設有多條人文主題步道，空間設計與一望無際的「藍色畫布」太平洋相互呼應。

▲台東濱海公園園區內的空間設計與一望無際的「藍色畫布」太平洋相互呼應。（圖／取自台灣觀光旅遊網）
▲台東海濱公園園區內的空間設計與一望無際的「藍色畫布」太平洋相互呼應。（圖／取自台灣觀光旅遊網）
📍太麻里海濱公園
欣賞完清晨的熱氣球嘉年華活動後，想要一覽海上風光的旅人一定不能錯過位於太麻里的三和海濱公園，前身為漁村的三和海濱公園緊鄰太平洋海岸，旅人不僅可以欣賞獨特太平洋的遼闊美景，還可以在岸邊踏浪。

📍探索鹿野的自然之旅
鹿野高台除了能完整欣賞熱氣球的壯麗景象，還可以俯瞰整個鹿野地區的美景。來到台東絕對要來一場綠意盎然的徒步之旅，「玉龍泉生態步道」正式旅人的絕佳選擇，步道林蔭密布，生態系豐富，還有清澈的溪水供旅人們消暑降溫。每位旅人都能在蟲鳴鳥叫中，享受沐浴於大自然的美妙時光。

📍池上壯麗稻田藝術
在池上除了參加熱氣球嘉年華開幕式以外，還能沿著台東十大美景稱號的「大坡池」的環圳自行車道遊覽邊沿路的湖畔景色。而池上的農田景觀和稻田藝術，也是不能錯過的一大亮點，景點因為金城武拍廣告而聞名全台的伯朗大道，以及天堂路

▲台東池上有獨特的農田景觀和稻田藝術，景點還包含因為金城武拍廣告而聞名全台的伯朗大道，以及天堂路。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台東池上有獨特的農田景觀和稻田藝術，景點還包含因為金城武拍廣告而聞名全台的伯朗大道，以及天堂路。（圖／記者葉盛耀攝）
📍三仙台海底世界巡禮
早上在成功三仙台觀賞完光雕秀後，下午可以到附近體驗特別的活動。三仙台周邊的珊瑚礁海岸是浮潛愛好者的天堂，清澈的海水和多樣化的海洋生物讓人流連忘返。體驗完陸地上繽紛的日出盛會後，旅人不妨下水近距離欣賞同樣充滿色彩的海底世界。

台東之外，近幾年高雄也是國旅熱點，其中高雄最夯的景點「流行音樂中心」近日特別規畫會員抽獎大賞活動，首波針對即日起至7月16日新加入高流會員的民眾，提供牌價萬元以上的景觀套房住宿券、夢境現實體驗券、高史博哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘券、模型展票券等多種好禮抽獎機會。

即日起只要在高流臉書活動貼文（https://kpmc.tw/k08hiQrv）留言區點擊連結加入高流LINE好友並綁定會員，同時按讚追蹤、留言標註兩位好友，並公開分享貼文，即獲參加抽獎機會，抽獎結果預計7月19日在高流臉書公告。

▲高雄最夯景點「流行音樂中心」近日規畫會員抽獎大賞活動，即日起至7月16日新加入高流會員的民眾，提供價值萬元以上的景觀套房住宿券等獎品。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲高雄最夯景點「流行音樂中心」近日規畫會員抽獎大賞活動，即日起至7月16日新加入高流會員的民眾，提供價值萬元以上的景觀套房住宿券等獎品。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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