爽吹冷氣「老師偷開窗戶」！同學全傻眼　神用途超意外：整個吹錯

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「記得不是可以留縫隙讓空氣更流通嗎？沒什麼問題吧.....」、「記得有專家出來說開冷氣本來就要開窗戶耶」、「是很多人整個吹錯好嗎？不開窗室內的二氧化碳濃度會變超級高」、「窗戶會開一些些吧？想要涼涼又想要保持空氣流通。」
開冷氣真的要打開窗戶！專家證實：有效排出室內污染物
事實上，辦公室、教室內甚至是住家，二氧化碳的濃度都會隨著有人待在該空間的時間越久逐漸累加，當二氧化碳的濃度過高時，除了會刺激呼吸道造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、倦怠等症狀。根據美國冷凍空調學會的資料指出，室內二氧化碳濃度達700ppm時，會讓人感覺空氣汙濁，使人疲倦，1000ppm以上呼吸及循環器官都會受到影響。
基隆市政府環保局就也製作過圖卡表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內造成人體呼吸道影響，所以對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的！所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小，才能保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物！」
開冷氣開窗別怕浪費電！「1小時就可減少500PPM」
而行政院環保署也曾經表示，根據專業裝潢設計平台「小院」透過CO2測試儀實際實驗下，發現到如果在密閉空間內，只要有人在活動與說話，CO2的量就會超標，只是時間長短的差異，像是在4坪空間測試，4人講話、活動，半小時內就可超過1000ppm。
然而以同樣的條件是測試，打開冷氣開一小窗縫，大約3、4公分，1小時就可減少500PPM回到標準值，證實開窗縫可以讓密閉空間中CO2的濃度下降的結論！至於開冷氣開窗會不會更耗電？「小院」也提到，這樣的窗縫並不會影響冷度，但是高度120公分的窗、開15公分的窗洞就會影響冷氣效益了！因此如果發現夏天自己在家待在冷氣房時，常常感到頭痛、嗜睡、倦怠、注意力無法集中等症狀，那這下你可知道真正原因了！