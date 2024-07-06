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爽吹冷氣「老師偷開窗戶」！同學全傻眼　神用途超意外：整個吹錯

▲面對高溫酷暑，相信不少人都已經打開冷氣爽吹，但你吹冷氣時會將窗戶全部關起來嗎？（圖／記者葉盛耀攝）
▲面對高溫酷暑，相信不少人都已經打開冷氣爽吹，但你吹冷氣時會將窗戶全部關起來嗎？（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

時序進入7月，天氣一天比一天更高溫炎熱，相信不少人都已經打開冷氣爽吹，但不論是在家、在辦公室、在學校，你是否一打開冷氣就會把所有門窗都緊閉呢？就有網友分享自己在教室打開冷氣時，結果老師整天把窗戶打開，讓她感到非常傻眼，不過其實開窗戶吹冷氣才是正確之道，讓不少人大感意外。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「上課的時候發現同學開了冷氣沒關窗戶，跟老師反應，老師竟然說關了會很悶，就開冷氣了再悶什麼？後來教室冷氣一直都有開著，窗戶也關著，結果老師又把窗戶打開，到底？開冷氣關窗這道理很難懂嗎？到底有沒有一點環保意識。」

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友分享每次教室打開冷氣時，老師總是喜歡把窗戶打開，讓她感到非常不解。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「記得不是可以留縫隙讓空氣更流通嗎？沒什麼問題吧.....」、「記得有專家出來說開冷氣本來就要開窗戶耶」、「是很多人整個吹錯好嗎？不開窗室內的二氧化碳濃度會變超級高」、「窗戶會開一些些吧？想要涼涼又想要保持空氣流通。」

開冷氣真的要打開窗戶！專家證實：有效排出室內污染物

事實上，辦公室、教室內甚至是住家，二氧化碳的濃度都會隨著有人待在該空間的時間越久逐漸累加，當二氧化碳的濃度過高時，除了會刺激呼吸道造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、倦怠等症狀。根據美國冷凍空調學會的資料指出，室內二氧化碳濃度達700ppm時，會讓人感覺空氣汙濁，使人疲倦，1000ppm以上呼吸及循環器官都會受到影響。

基隆市政府環保局就也製作過圖卡表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內造成人體呼吸道影響，所以對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的！所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小，才能保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物！」

▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖/基隆市環保局提供）
▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖/基隆市環保局提供）
開冷氣開窗別怕浪費電！「1小時就可減少500PPM」

而行政院環保署也曾經表示，根據專業裝潢設計平台「小院」透過CO2測試儀實際實驗下，發現到如果在密閉空間內，只要有人在活動與說話，CO2的量就會超標，只是時間長短的差異，像是在4坪空間測試，4人講話、活動，半小時內就可超過1000ppm。

然而以同樣的條件是測試，打開冷氣開一小窗縫，大約3、4公分，1小時就可減少500PPM回到標準值，證實開窗縫可以讓密閉空間中CO2的濃度下降的結論！至於開冷氣開窗會不會更耗電？「小院」也提到，這樣的窗縫並不會影響冷度，但是高度120公分的窗、開15公分的窗洞就會影響冷氣效益了！因此如果發現夏天自己在家待在冷氣房時，常常感到頭痛、嗜睡、倦怠、注意力無法集中等症狀，那這下你可知道真正原因了！

▲窗戶。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲如果長時間待在室內又開冷氣的話，民眾其實可以打開窗戶大約3至4公分，以防室內二氧化碳濃度過高哦！（示意圖／翻攝自 pixabay ）

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