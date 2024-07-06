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歐國盃人物／C羅的告別、佩佩的眼淚　黃金世代的葡萄牙要落幕了

▲歐國盃八強戰葡萄牙在12碼罰球PK大戰以3：5不敵法國，無緣四強。這可能是葡萄牙現役傳奇「C羅」Cristiano Ronaldo的最後一舞。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐國盃八強戰葡萄牙在12碼罰球PK大戰以3：5不敵法國，無緣四強。這可能是葡萄牙現役傳奇「C羅」Cristiano Ronaldo的最後一舞。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

歐國盃八強戰葡萄牙在12碼罰球PK大戰以3：5不敵法國，無緣四強。這可能是葡萄牙現役傳奇「C羅」Cristiano Ronaldo的最後一舞，2004年他首次代表國家隊登場，20年後他依然站在這裡，但似乎就已經是最後了。

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2016帶隊奪冠　C羅歐國盃成就傲人

30次出賽，14顆進球，2016年帶隊擊敗法國奪冠，這就是C羅在歐國盃上留下的傲人戰績，但是花無十日紅，他現在可能到了要和這項賽事告別的時間點，與他國家隊的老搭檔佩佩（Pepe）一起，兩人共同保持著歐國盃最大年紀出戰的紀錄。

2004年，歐國盃在葡萄牙舉辦，當時C羅生涯第一次代表國家隊出戰，當時他的身邊還是 Luis Figo和Rui Costa這些老大哥，他還身穿17號球衣，時光飛逝，20年過去了，C羅如今身披傳奇的7號球衣，以高齡39歲的年紀在場上奔馳。

相比過去的國際賽，C羅還可堪稱虎威尚存，這一屆歐國盃他的表現確實差強人意，本屆至今都還沒有進球。佩佩倒是真的可說是站著死的，競技狀態仍然在線。

C羅高機率最後一舞　佩佩也將跟他離開

根據ESPN報道，當被問及這是否為C羅最後一場國家隊比賽時，葡萄牙男足主帥Roberto Martinez表示：「現在去談論這件事還為時過早，他個人目前還沒有做出任何決定。」

佩佩賽後接受國家電視台採訪時表示，球隊已經盡力做了一切，如此輸球讓人遺憾，但這就是足球，「足球是殘酷的，有時它給人榮耀，有時它帶走榮耀。但我們必須繼續相信這個過程，相信我們的教練。我們走在正確的道路上，為葡萄牙的未來播下了非常光明的種子。 」

在留下這一番看似告別的話後，佩佩拒絕透露自己是否退出國家隊，僅表示：「我會有時間談談的。我已經和隊友談過了。我會有時間談談的。今天不是談論佩佩未來的時候。」

賽後佩佩和C羅緊緊相擁，前者情緒激動，後者微笑抱著好兄弟訴說真情，佩佩表示他不會公開這些談話內容，「但我們內心真的思緒萬千。與許多人的想法相反，我們真的心裡有很多東西。我們對沒能贏得一場比賽感到沮喪，對在歐國盃這樣的大賽中被淘汰感到沮喪，而且我們知道我們真的有實力可以晉級。」

「這就是我們感受到的痛苦。但我必須感謝葡萄牙人民。從我成為入籍公民的第一天起，我就說過我會付出我的一切，回報葡萄牙給我的一切。對我來說，最好的回報方式就是在球場上，做我最喜歡的事。我感受到了他們在歐洲盃為我鼓掌的喜悅。 」佩佩如此說道。葡萄牙本屆的歐國盃賽程結束了，而他們可能還要面對更多告別。


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