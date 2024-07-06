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北影紅毯5美／洪金寶準媳婦火辣現身！張榕容、大元胸前看光光

▲北影紅毯5美出爐，左起為許瑋甯、洪金寶準媳婦劉奕兒、張榕容、「大元」林艾璇、謝欣穎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲北影紅毯5美出爐，左起為許瑋甯、洪金寶準媳婦劉奕兒、張榕容、「大元」林艾璇、謝欣穎。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／台北報導

2024台北電影獎頒獎典禮，今（6）日晚間於台北市中山堂隆重登場，女演員們打扮爭奇鬥豔，張榕容、「大元」林艾璇、劉奕兒（洪金寶兒子洪天祥女友）都以胸前性感設計禮服亮相，頒獎人許瑋甯、謝欣穎則穿著黑色禮服，低調不搶走入圍者風采。

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張榕容、「大元」林艾璇以及劉奕兒，今日以性感禮服亮相北影頒獎典禮，3位女星走的風格都是「上圍炸出」火辣設計，張榕容胸前「劃一刀」充滿視覺張力，同時露出白皙肩頸線條與美腿；大元善用好身材，大秀「東西半球」驚豔全場；劉奕兒中空大秀美胸，一出場就成為全場焦點。

▲張榕容現身北影擔任頒獎人，一出場就成為全場鎂光燈焦點。（圖／NOWnews攝影中心）
▲張榕容性感現身北影頒獎典禮，一出場就成為全場鎂光燈焦點。（圖／NOWnews攝影中心）
許瑋甯與謝欣穎今日擔任頒獎人，分別換上黑色優雅禮服登場，低調又不失性感的穿搭，完全不搶走入圍女星風光、超有風度！許瑋甯微微露出美腿與纖細鎖骨，謝欣穎則是換上透膚服裝，螞蟻腰線條隱隱約約可以看見，若隱若現更顯「看不透」的魅力。

2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。

▲「大元」林艾璇首度入圍北影女配角獎項，大秀豐滿上圍好身材。（圖／NOWnews攝影中心）
▲「大元」林艾璇首度入圍北影女配角獎項，大秀豐滿上圍好身材。（圖／NOWnews攝影中心）
▲劉奕兒中空禮服現身北影頒獎典禮，黑色禮服優雅又不失性感。（圖／NOWnews攝影中心）
▲劉奕兒中空禮服現身北影頒獎典禮，黑色禮服優雅又不失性感。（圖／NOWnews攝影中心）
▲許瑋甯現身北影頒獎典禮，微露性感鎖骨與美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲許瑋甯現身北影頒獎典禮，微露性感鎖骨與美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝欣穎現身北影頒獎典禮，透膚禮服超性感。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝欣穎現身北影頒獎典禮，透膚禮服超性感。（圖／NOWnews攝影中心）

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