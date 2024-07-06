北影紅毯5美／洪金寶準媳婦火辣現身！張榕容、大元胸前看光光
2024台北電影獎頒獎典禮，今（6）日晚間於台北市中山堂隆重登場，女演員們打扮爭奇鬥豔，張榕容、「大元」林艾璇、劉奕兒（洪金寶兒子洪天祥女友）都以胸前性感設計禮服亮相，頒獎人許瑋甯、謝欣穎則穿著黑色禮服，低調不搶走入圍者風采。
記者黃雅琪／台北報導
張榕容、「大元」林艾璇以及劉奕兒，今日以性感禮服亮相北影頒獎典禮，3位女星走的風格都是「上圍炸出」火辣設計，張榕容胸前「劃一刀」充滿視覺張力，同時露出白皙肩頸線條與美腿；大元善用好身材，大秀「東西半球」驚豔全場；劉奕兒中空大秀美胸，一出場就成為全場焦點。
許瑋甯與謝欣穎今日擔任頒獎人，分別換上黑色優雅禮服登場，低調又不失性感的穿搭，完全不搶走入圍女星風光、超有風度！許瑋甯微微露出美腿與纖細鎖骨，謝欣穎則是換上透膚服裝，螞蟻腰線條隱隱約約可以看見，若隱若現更顯「看不透」的魅力。
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。