北影26／陳意涵奪女配角獎！訪到一半突現「激烈啪啪聲」嚇壞全場
2024台北電影獎頒獎典禮，今（6）日晚間於台北市中山堂隆重登場。陳意涵擊敗劉奕兒《老狐狸》、曾珮瑜《周處除三害》、湯詠絮《莎莉》、林艾璇《愛的噩夢》，憑藉《小曉》獲頒最佳女配角獎，她在後台受訪時透露，造型師擔心她手會亂摸臉部、破壞造型，因此只要「手不乖」的時候，造型師就會發出巴掌聲提醒，才剛講完立刻出現「啪啪啪」巨大聲響，驚嚇現場媒體。
記者黃雅琪／台北報導
陳意涵曾於2010年以《聽說》拿下北影最佳女主角獎項，睽違14年後，終於再度憑藉《小曉》獲頒最佳女配角獎項，在典禮現場還與《痞子英雄》老搭檔周渝民重逢，成為經典回憶殺。陳意涵於後台受訪時，整個人開心到有些語無倫次，笑虧自己：「十幾年前演《聽說》的時候我還什麼都不懂，是只知道談戀愛的小女生，就入圍北影了！」
對於14年後身分的轉變，成為2個孩子的媽媽，陳意涵感慨的說：「說不開心是不可能的，很開心北影每次都在我覺得自己很迷茫的時候，在我人生需要幫助的時候，給我很大的支持，給予肯定，讓我知道選擇演戲是對的。」她喜悅的喊話，能拿到女配角獎最大的好處就是：「家人都還醒著。」
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。