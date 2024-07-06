北影26／11歲鄭又菲爆哭奪新人獎！曾落選30次被勸不是吃這一行飯
第26屆台北電影節今（6）日在台北中山堂舉辦頒獎典禮，最佳新演員由《BIG》鄭又菲獲得，她今年要升上小六，11歲的年紀展現大將之風，一上台感動落淚，但隨即冷靜說出致詞，博得眾人掌聲。她在媒體中心受訪時也不怯場，提到4歲開始拍廣告、6歲拍戲，曾經試鏡30多次沒有中，還被爸爸勸退「妳不是吃這一行飯」，但她不想放棄，拿獎後她直呼：「現在想要放鬆，大哭一場。」
記者林奕如／台北報導
鄭又菲獲得北影最佳新人獎項，她緊緊握住這得來不易的獎座，台上致詞：「謝謝台北電影節，謝謝評審，謝謝魏德聖導演給我這麼好角色，謝謝《BIG》家庭在我拍攝時候給鼓勵還有加油，謝謝家人支持陪伴，謝謝喜歡我的粉絲，未來我也會更努力演戲拍出更好作品。」
她在媒體中心表示，坐在台下等領獎時，看到入圍影片很緊張，心中還想得獎機率低，結果聽到自己名字，覺得不敢相信，她上台太感動，一時想不出昨晚準備好的致詞，最想一路指導她的貴人，「謝謝你們一路上幫助，剛上台魏導（魏德聖）說要幫我拿手機，我還說等一下拿好了，結果沒想到是我。」
鄭又菲從小就立定志向要當演員，是因為喜歡表演不怕鏡頭，覺得可以在電視上很酷，將算被爸爸勸退也不想放棄。她在台劇《想見你》裡，飾演李子維（許光漢 飾）穿越回過去時遇見的小黃雨萱，今天女主角柯佳嬿也有到場，她還沒機會遇到長大後的黃雨萱。
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步播出。