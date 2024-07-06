北影26／阮經天《周處》奪影帝！重提「媽媽生前對話」感動全場
2024台北電影獎頒獎典禮，今（6）日晚間於台北市中山堂隆重登場。「小天」阮經天憑藉《周處除三害》奪下影帝，成功擊敗李銘忠《（真）新的一天》、白潤音《老狐狸》、周渝民《車頂上的玄天上帝》、喜翔《春行》勁敵。小天處理完母親後事，目前人在英國倫敦工作，由監製李烈代為領獎，他預先準備好的感言，重提媽媽生前勉勵他的話：「想就去做啊！想那麼多幹什麼！」
記者黃雅琪／台北報導
阮經天剛逢喪母之痛，今日奪下北影影帝，透過監製李烈轉達得獎感言，他說：「『想就去做啊！想那麼多幹什麼！』這是我媽媽還在世的時候告訴我的話，工作20年後才知道，人生的一部分早就和電影場景交融在一起，其中驚人的相似與巧合，我都盡力保持敬畏，謝謝我母親賦予我的不放棄，這個獎是獻給你們的，願世界美好，人心平和。」
評審表示，阮經天能拿下影帝的得獎原因為：「傾盡自身所有投入角色之中，在亡命之徒的角色塑造中，展現細膩的情感層次，驚人而亮眼。」讚許他在《周處除三害》的精湛演出。
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。