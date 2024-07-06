北影26／李李仁淚奪男配擁抱愛女！後台視訊妻 陶晶瑩突爆粗口
第26屆台北電影節今（6）日在台北中山堂舉辦頒獎典禮，李李仁以《周處除三害》奪得最佳男配角，他上台哽咽感謝男主角阮經天，並且放閃老婆陶晶瑩，「謝謝太太20年來都幫我做正確的選擇。」他在媒體中心受訪時，更是直接打視訊電話給老婆報喜，一度感動哽咽到嘴角顫抖，但陶晶瑩素顏正在遛狗，在媒體前害羞露臉一時脫口：「靠北喔。」惹全場大笑。
記者林奕如／台北報導
李李仁在電影中飾演刑警「陳灰」一角，奪得最佳男配角，他上台先謝謝台北電影節，「我沒有想到會站在這裡，感謝出品方，謝謝導演、謝謝烈姐（李烈）找我，我沒有很想當動作演員。」他說到阮經天一度哽咽，感謝因為有他才有站在這邊的陳灰，他也說：「我有一點心虛，覺得《周處》應要得男配的是以文哥（陳以文）、富華哥（袁富華），想把獎給兩位哥分享。」他的女兒荳荳今全程陪同，謝謝女兒在台下見證他的得獎。
近年來李李仁女兒荳荳飛美讀書、兒子小龍去新加坡讀中學，李李仁坦言：「我還在習慣孤獨，小孩長大分別離開身邊，我要在分離中成長。」他昨天還在新加坡，原本猶豫不出席北影頒獎典禮，老婆陶晶瑩幫忙做決定，要他一定要回來，他在後台打視訊手機給老婆，老婆在遛狗沒接，第2次她才接到電話，他一看到老婆的臉忍不住情緒快落淚，十足愛家好男人。
李李仁奪得最佳男配角，評審團給出得獎理由：「以不多的對白與犀利眼神展現強大氣場。他在拳拳到肉的演出中，制衡本片主角的衝撞性格，在主要角色間扮演天秤的關鍵作用。」
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步播出。