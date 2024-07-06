54歲秦楊驚吐肺腺癌前兆！淡出螢光幕5年「消瘦一圈」現況曝光
54歲男星秦楊以《台灣霹靂火》劉文聰一角走紅，這些年淡出螢光幕，還在2年前被爆料欠債700萬跑路，他今（6）日集結藝人好友拍攝反詐騙公益影集，聊到近況，他坦言肺部長了結節，若超過0.8公分就會變成肺腺癌初期，頸椎骨刺也導致雙手時常酸麻。
記者李欣容／台北報導
秦楊和圈內好友盛竹如、王滿嬌、那維勳、四寶媽維尼等人拍攝反詐騙公益影集，自2019年電視劇《90後的我們》後就沒有戲劇作品，許久未出現在螢光幕前，秦楊爆出肺部長了0.5公分的結節，這幾年靠吃中藥控制，但醫生說如果超過0.8公分就會變成肺腺癌初期。除此之外，頸椎的骨刺也讓他時常雙手酸麻，秦楊已經戒菸21年，沒想到病痛仍找上門，等月底工作告一段落就打算入院檢查，期盼能早日康復。
秦楊憑藉本土劇《台灣霹靂火》中「劉文聰」一角爆紅，台詞「我送你一桶汽油、一支番仔火」是一大經典，2010年轉換跑道參選高雄市議員，最後落選收場，2016年酒駕撞上路邊7輛機車，當時他還公開掌嘴致歉；2021年和朋友在花蓮開餐廳，卻碰上疫情，餐廳一個半月就倒閉，去年遭控欠債700萬跑路，當時秦楊的經紀人表示，「這是沒有的事！沒有跑路，工作和經濟狀況一切正常。」