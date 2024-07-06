北影評審內幕／最大贏家《老狐狸》奪5獎！2大演員獎項激戰到最後
2024台北電影獎頒獎典禮，今（6）日晚間圓滿落幕。蕭雅全執導電影《老狐狸》拿下最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳造型設計以及最佳攝影5項大獎，成為本屆最大贏家，其中最佳造型設計獎更是首輪就被選出。會後揭露評審內幕，最佳女配角獎的陳意涵與劉奕兒、最佳新人獎的鄭又菲與尹茜蕾，激戰到最後一輪，由陳意涵和鄭又菲以一票之差勝出。
記者黃雅琪／台北報導
台北電影節總監李亞梅、評審團主席香港導演陳果揭開評審內幕，評審們花了8個半小時開會投票討論，討論最久的獎項是紀錄片獎項，第一輪直接選出的則是最佳造型設計獎《老狐狸》，評審們想法一致。
激戰到最後一輪的電影如下，《小曉》陳意涵拿下的最佳女配角獎，與《老狐狸》劉奕兒票數僅差一票、《BIG》鄭又菲獲頒最佳新人獎，險勝《少男少女》尹茜蕾一票；《周處除三害》李李仁獲頒最佳男配角獎，評審坦言與李銘忠票數有差距，並透露李銘忠入圍影帝與男配角獎，最終都是亞軍。
阮經天以《周處除三害》獲頒影帝獎項，得到評審12票肯定、壓倒性勝利，評審認為他傾盡自身所有投入角色，在亡命之徒的角色塑造，展現細膩的情感層次。影后部分，由12歲「金馬影后」林品彤憑《小曉》過動症角色，再下一城勇奪北影影后，創下該獎項最年輕得獎者紀錄，陳果導演直言：「林品彤角色太難演，年紀這麼小又這麼能演！」
香港導演陳果擔任本屆評審團主席，稱讚台灣電影獎項對於藝術與商業片相當公平、平衡，相較於香港著重在商業片得獎，他投以羨慕眼光，同時也點出台灣劇情片缺點：「好像10集濃縮成1部電影！」笑稱台片都拍太長了。