北影26／12歲金馬影后林品彤又封后！「養樂多家族4代」背景超狂
第26屆台北電影節今（6）日在台北中山堂舉辦頒獎典禮，12歲林品彤繼去年奪得金馬影后後，再奪得北影最佳女主角，她出身背景超狂，是台灣養樂多創辦人李團居家族的第4代，她在台上感動致詞，「謝謝意涵媽媽、俊謙哥哥，我希望未來像小曉一樣，勇敢長大、勇敢犯錯、勇敢做夢。」她也強調，拍電影時很入戲會和「媽媽」陳意涵生氣，但實際感情很好。
記者林奕如／台北報導
林品彤激動奪下影后，她在台上感動致詞：「2年前我坐在台下，是因為《美國女孩》入圍最佳新演員，當時白天正在拍攝《小曉》，感謝《小曉》讓我再次回到這邊站上舞台，是我做夢也想不到，小曉帶我走了很遠，做了不可思議的夢，謝謝電影路上支持我的老師、前輩，給我機會的導演監製，謝謝意涵媽媽、俊謙哥哥，我希望未來像小曉一樣，勇敢長大、勇敢犯錯、勇敢做夢。」
她在媒體中心再次表達自己開心感動的心情，「看到意涵媽媽也得獎很開心，快哭的感覺，我當時立刻站起來拍手，看到她在台上很感動，我們很自然演母女生氣的戲，有時候真的生氣，因為太進入狀況，戲裡感情不好，但我們實際感情很好。」她目標是一直演戲，現在有新作品，但現在還不行說。
林品彤奪下影后，展現精湛演技，評審團給出得獎理由，「詮釋具身心問題的角色，以獨特而自然的表演方式，凸顯複雜的劇本情境，難度極高，表演恰如其分。」